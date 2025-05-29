Валерий Чалый рассказал, почему с немецкими дальнобойными ракетами нельзя медлить.

Немецкие ракеты Taurus необходимы Украине не "когда-нибудь", а прямо сейчас. Ведь у ВСУ будет "окно возможностей" осенью, после летнего наступления российских оккупантов, считает дипломат и посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый.

"Лично я бы очень удивился, если нет такого решения [о передаче Украине Taurus]. Если его нет на сегодняшнем этапе, то это катастрофа для европейского понимания развития дальнейших событий", – заявил он в интервью LIGA.net.

По его словам, существует шанс, что даже 100-150 ракет Taurus смогут "сыграть роль" после того, как наступление россиян закончится. Однако для этого необходимо вместе с европейцами разрабатывать дальнейшую стратегию.

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"Летняя эта кампания, она пойдет. Россияне всегда так делают – они на последнем этапе перед вынужденной остановкой усиливают удары максимально. Так что до осени, пока погодные условия будут позволять, – они будут это делать", – подчеркнул дипломат.

Он также не понимает политических маневров нового канцлера Германии, если в этот момент Taurus не находятся в пути в Украину. Хотя и считает, что засекретить военную помощь Украине было правильным решением.

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Ранее УНИАН сообщал, что Мерц сделал обнадеживающий намек о Taurus для Украины. В то же время он отметил, что для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат. И подчеркнул, что передача системы через полгода или год не принесет пользы Украине сегодня.

Кроме того, мы рассказывали, с какой проблемой столкнется Украина в случае передачи ракет Taurus. "Количество 100-150 слишком оптимистично. Я думаю, что реальное количество будет 50-60 штук, не больше. Почему так? Потому что у самой Германии этих ракет не так много, и не все эти ракеты находятся в рабочем состоянии", - прокомментировал эксперт.

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