В городе ночью раздалась серия мощных взрывов.

Ночью Харьков подвергся массированной атаке российских беспилотников, в результате чего к настоящему времени известно о 9 раненых, среди которых двое детей.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе раздалась серия взрывов. "Харьков под массированной атакой БПЛА. Будьте осторожны!", - призваол он.

Чуть позже он добавил, что массированный удар российских беспилотников нанесен по территории одного из коммунальных предприятий в Слободском районе города. На объекте пострадала одна женщина - сотрудница предприятия. "Данные о разрушениях уточняются. На месте попаданий - пожар", - написал он.

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По его словам, в общей сложности было зафиксировано 8 попаданий по Слободскому району.

"Жилые дома, расположенные вблизи места удара, повреждены. Масштабы уточняются. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", - детализировал Терехов.

Кроме того, под утро глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в целом, в результате атак по Харькову и области пострадали 9 человек, в том числе два подростка. "Враг атаковал ударными дронами село Васильев Хутор Чугуевской общины. На данный момент известно о восьми пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка", - детализировал он.

Удары по Харькову

24 апреля оккупанты осуществили массированный удар россиян по Харькову. Тогда на город всю ночь летели сначала вражеские ракеты, а затем ударные дроны. В результате атаки были пострадавшие, в том числе дети.

Той ночью Украина находилась под массированной атакой россиян. Так, в Киеве в результате удара, погибло 9 людей, десятки пострадавали.

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