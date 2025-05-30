У американского лидера еще есть значительные рычаги влияния на Россию.

В последние недели в отношениях между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, похоже, увеличилось напряжение. Американский лидер все больше разочаровывается действиями Кремля.

Об этом пишет NBC News. Отмечается, что недавно Трамп установил для Путина дедлайн в две недели для достижения прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине. Он также добавил завуалированные угрозы относительно потенциальных последствий для Москвы.

Американские чиновники усиливают давление на главу Белого дома, чтобы он рассмотрел возможность введения более жестких мер против России – речь идет в частности о санкциях. Некоторые сторонники более жестких мер против России утверждают, что США и их союзники должны нацелиться на "теневой флот" страны-агрессора, состоящий примерно из 500 судов.

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В Белом доме ранее опасались, что ужесточение ограничений в отношении "теневого флота" РФ приведет к росту цен на энергоносители. Однако несколькими днями ранее в ЕС и Британии пошли на такой шаг и объявили о новом, уже 17-м пакете санкций.

"Стратегия теневого флота России обходит санкции, избегая зависимости от западных поставщиков услуг в экспортной цепочке поставок, а не скрывая происхождение и места назначения своих грузов", – объясняет эксперт по российской нефти из Центра российских и евразийских исследований им. Дэвиса Гарвардского университета Крейг Кеннеди.

Как санкции повлияли на доходы РФ от нефти

За время действия ограничений цены на российскую нефть марки снизилась со 100 долларов за баррель в 2022 году до 65 долларов за баррель. По оценкам Киевской школы экономики, такое падение приведет к потере российской экономикой 142 миллиардов долларов. Однако эта цифра не оказалась такой большой, как надеялись ранее. Кеннеди говорит, что хотя ограничения и сократили доход РФ от экспорта нефти на десятки миллиардов долларов, "санкции не достигли своего потенциала по ограничению экспортных поступлений России, избежав при этом контрпродуктивных сбоев на рынке".

Какие рычаги влияния имеет Трамп

В рукаве американского лидера Дональда Трампа еще есть значительные рычаги влияния на Россию. В частности, как говорят эксперты, он может принять более экстремальные меры – например, внести остальные корабли "теневого флота" в черный список. Также он может ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти и газа или даже полное финансовое эмбарго США против России.

Американский дипломат в отставке Дэниел Фрид считает, что такой шаг мог бы поставить под сомнение то, как долго Москва сможет продолжать вести войну против Украины. Он также процитировал исследование, где говорилось о том, что "Россия будет иметь проблемы с продолжением войны такими темпами, когда ее (валютные) резервы закончатся, что, скорее всего, произойдет".

Санкции против России

Соединенные Штаты Америки и Германия пригрозили России новыми санкциями. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль после встречи с госсекретарем США Марко Рубио процитировал слова американского дипломата о том, что "будут приняты меры, если Путин будет продолжать отказываться" от переговорного процесса.

Ранее же Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкционных ограничений против России. Новые санкции коснулись числе российского "теневого флота". Кроме того уже ведется работа над следующим, 18-м пакетом санкций.

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