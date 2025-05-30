В российском МИДе выдали, что в позиции Украины относительно продолжения переговоров с РФ "нет четкости".

Россия предлагает провести новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Отправить туда Москва планирует ту делегацию, которая участвовала в предыдущей встрече, состоявшейся 16 мая.

Об этом, как пишет ТАСС, в эфире одного из российских пропагандистских каналов сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова. Она также выдала, что в позиции Украины относительно продолжения переговоров с РФ "нет четкости".

Стоит отметить, что во время предыдущей встречи российскую делегацию возглавлял помощник правителя РФ Путина Владимир Мединский.

Видео дня

Переговоры с Россией

Напомним, 16 мая в турецком Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между Украиной и РФ. Вообще переговоры должны были состояться 15 числа – именно его называл диктатор Путин когда призывал к их возобновлению. Примечательно, что сам Путин на визит не решился, хотя президент Украины Владимир Зеленский публично говорил, что будет ждать его лично.

К слову, украинский лидер таки был в Турции, хотя и не посетил переговоры, учитывая состав российской делегации. Отметим, что возглавил ее помощник Путина Мединский, а среди членов делегации от страны-агрессора не было ни одного министра.

Во время самих переговоров Россия снова выдвигала абсурдные требования относительно украинских территорий – хотели четыре области, обещая впоследствии требовать "шесть или восемь". Также там разбрасывалась угрозами в адрес членов украинской делегации, заявив, что некоторые из них могут потерять больше родственников на войне.

Вас также могут заинтересовать новости: