Все они считают, что худшее еще впереди.

Не нужно искать второго мнения о конце света — четыре разных предсказателя сделали одно и то же тревожное пророчество о событии, которое якобы произойдёт уже в этом году.

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Баба Ванга, Нострадамус, бразильский экстрасенс Атос Саломе и лондонский гипнотерапевт Николас Ожюла — все они уверены, что до конца года начнётся Третья мировая война, пишет New York Post.

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Провидица Баба Ванга предвидела, что в этом году в Европе разразится война, которую она назвала началом "падения человечества" и тяжёлым ударом по населению планеты. Её предупреждение повторил и Нострадамус, по словам которого, в этом году Великобритания будет втянута в конфликт.

"Королевство будет отмечено настолько жестокими войнами, что враги восстанут как извне, так и изнутри", - отмечал он.

38-летний бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом" также уверен, что Третья мировая война уже на пороге и "худшее ещё впереди". Этот конфликт, по его словам, может оказаться более пугающим, чем прежние, поскольку главную роль в нём сыграют технологии и кибервойна. "Это не просто война людей, это война машин — и в этом смысле, что будет дальше?" — с тревогой рассуждает Саломе.

Его слова перекликаются с предупреждениями экспертов по технологиям, напоминающими сценарий из "Терминатора", о необходимости регулирования искусственного интеллекта так же строго, как ядерное оружие, если человечество хочет выжить.

Четвёртый участник этого апокалиптического квартета — 38-летний гипнотерапевт из Лондона Николас Ожюла, который считает, что война может вспыхнуть уже к середине года из-за "недостатка сострадания в мире".

Ссылаясь на свои видения, он утверждает: "Мы станем свидетелями ужасающих актов человеческого зла и насилия друг против друга — во имя религии и национализма".

Ранее УНИАН сообщал, что в фильме "Марсианин" хранится удивительное предсказание о нашем будущем.

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