Предыдущие исследования показали, что тибетцы имеют северо-восточноазиатское происхождение вместе с уникальными призрачными корнями, которые озадачили исследователей.

7100-летний скелет из Китая выявил "призрачную" родословную, относительно существования которой ученые до сих пор только предполагали.

Как пишет Live Science, исследователи сделали это открытие, изучая древние скелеты, которые могут помочь им составить карту разнообразной генетики центрального Китая. ДНК этой призрачной особи, женщины раннего неолита, которая была похоронена на археологическом объекте Синъи в провинции Юньнань на юго-западе Китая, также содержит подсказки о происхождении тибетского народа.

"Вероятно, было больше таких, как она, но их просто еще не взяли на анализ", - сообщил соавтор исследования Цяомэй Фу, палеонтолог из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине.

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Отмечается, что Фу и его коллеги подробно описали свой анализ 127 человеческих геномов из юго-западного Китая в исследовании, опубликованном в журнале Science. Большинство скелетов, которые они отобрали, датируются возрастом от 1400 до 7150 лет и происходят из провинции Юньнань, которая сегодня имеет самое высокое этническое и языковое разнообразие во всем Китае. Исследователи пишут:

"Древние люди, которые жили в этом регионе, могут быть ключом к решению нескольких оставшихся вопросов о доисторическом населении Восточной и Юго-Восточной Азии".

Важно, что эти неотвеченные вопросы включают происхождение людей, которые живут на Тибетском нагорье, поскольку предыдущие исследования показали, что тибетцы имеют северо-восточноазиатское происхождение вместе с уникальным призрачным происхождением, которое озадачило исследователей.

Самый старый человек, которого ученые исследовали, оказался недостающим звеном между тибетцами и родословной призрака. На археологическом участке Синъи в центральной части Юньнани были обнаружены десятки захоронений, которые датируются периодом от неолита (7000-2000 гг. до н. э.) до бронзового века (2000-770 гг. до н. э.). Под всеми остальными захоронениями археологи нашли женский скелет без погребального инвентаря. Радиоуглеродное датирование показало, что она жила около 7100 лет назад, а изотопный анализ ее рациона показал, что она, вероятно, была охотником-собирателем.

Интересно, что геномный анализ женщины, которую назвали Xingyi_EN, оказался сюрпризом: ее родословная не очень похожа на восточных и южных азиатов, но ближе к "глубоко дивергированной" азиатской популяции, гены которой способствовали появлению популяции призраков, наблюдаемой только у современных тибетцев.

Ученые считают, что "популяция призраков" относится к группе людей, которые ранее не были известны по останкам скелетов, но существование которых было установлено с помощью статистического анализа древней и современной ДНК.

Важно, что таинственная родословная, наблюдаемая в Xingyi_EN, не соответствует неандертальцам или денисовцам - обеим известным древним популяциям, которые действительно внесли некоторую "призрачную" ДНК в людей. Скорее, Xingyi_EN является свидетельством ранее неизвестной линии, которая отделилась от других людей по крайней мере 40 000 лет назад, по словам исследователей, и была названа базальной азиатской линией Xingyi.

В течение тысяч лет линия была отделена от других человеческих групп, что означает отсутствие примесей - скрещиваний, которые могли бы смешать их ДНК. Фу сказал:

"Возможная изоляция позволила этой линии сохраниться без явного смешивания с другими популяциями. Но в какой-то момент родственники Xingyi_EN действительно скрещивались с другими группами восточноазиатского происхождения, смешивая ДНК. Смешанная популяция существовала довольно долго и внесла гены в некоторых тибетцев сегодня".

Отмечается, что к этим результатам следует относиться с осторожностью, отметили исследователи в исследовании. Учитывая, что генетические доказательства получены всего от одного человека, необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять связь между Xingyi_EN и линией тибетских призраков.

Новости археологии

Скелеты, найденные в руинах древнего города Копан в Гондурасе, дали ключи к разгадке краха цивилизации майя. Город, который теперь является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, процветал в классический период майя между третьим и десятым веками нашей эры.

Предыдущие исследования показали, что на протяжении четырех столетий он был крупным городом-перекрестком, соединяющим нижнюю часть Центральной Америки с Южной Америкой.

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