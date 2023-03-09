Хотя мобильные клиенты "Google Переводчика" давно имеют возможность перевода текста на изображениях, его десктопная версия была лишена такой фишки. Но это уже в прошлом – на сайте сервиса появилась соответствующая опция.
Работает функция для небольшого количества языков, но точно поддерживается перевод на украинский/русский с английского, немецкого и китайского.
Для работы этой функции используется Google Lens – сервис распознавания изображений, предназначенное для получения информации об идентифицируемых объектах. Ранее он уже позволял компьютерам переводить текст на изображениях, но это было возможно только для картинок в интернете. "Google Переводчик" же позволяет загружать изображения с локального хранилища в форматах JPEG, JPG и PNG.
Результаты перевода могут быть сохранены в виде переведенного изображения, а также скопированы в текстовом формате или сравнены с оригиналом, отображаясь рядом с ним.
Ранее УНИАН уже рассказывал, что Google спрятала в своем поисковике забавную пасхалку с "малышом Йодой" в честь третьего сезона сериала "Мандалорец". Пасхалка работает как в мобильной версии Google, так и десктопной.
Также накануне в браузер Edge добавили технологию улучшения качества видео при помощи ИИ. То есть, теперь смешные видео из нулевых можно "освежить" до 4K-разрешения.