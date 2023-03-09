Функция давно была доступна на смартфонах, но только сейчас добралась до компьютеров.

Хотя мобильные клиенты "Google Переводчика" давно имеют возможность перевода текста на изображениях, его десктопная версия была лишена такой фишки. Но это уже в прошлом – на сайте сервиса появилась соответствующая опция.

Работает функция для небольшого количества языков, но точно поддерживается перевод на украинский/русский с английского, немецкого и китайского.

Для работы этой функции используется Google Lens – сервис распознавания изображений, предназначенное для получения информации об идентифицируемых объектах. Ранее он уже позволял компьютерам переводить текст на изображениях, но это было возможно только для картинок в интернете. "Google Переводчик" же позволяет загружать изображения с локального хранилища в форматах JPEG, JPG и PNG.

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Результаты перевода могут быть сохранены в виде переведенного изображения, а также скопированы в текстовом формате или сравнены с оригиналом, отображаясь рядом с ним.

Ранее УНИАН уже рассказывал, что Google спрятала в своем поисковике забавную пасхалку с "малышом Йодой" в честь третьего сезона сериала "Мандалорец". Пасхалка работает как в мобильной версии Google, так и десктопной.

Также накануне в браузер Edge добавили технологию улучшения качества видео при помощи ИИ. То есть, теперь смешные видео из нулевых можно "освежить" до 4K-разрешения.

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