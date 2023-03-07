Но есть нюанс: это работает только на компьютерах с топовыми видеокартами от NVIDIA и AMD.

В браузере Microsoft Edge появилась экспериментальная технология Video Super Resolution, которая использует искусственный интеллект для увеличения разрешения роликов. То есть, теперь смешные видео из нулевых можно "освежить" до 4K-разрешения.

Но есть нюанс: функция работает только на топовых видеокартах серии Nvidia GeForce RTX 20/30/40 или AMD Radeon RX5700-RX7800. Плюс, устройство должно быть подключено к источнику питания – то есть при работе ноутбука от аккумулятора посмотреть улучшенное видео не выйдет, говорится в блоге Microsoft.

Для видео тоже есть отдельные требования: его разрешение должно быть от 192p до 720p. А еще технология не работает с видеороликами, которые защищены цифровыми правами – например, стриминговые сервисы по типу Netflix.

Видео дня

Как включить функцию

Чтобы оценить новинку, сделайте следующее:

Скачайте специальную версию Microsoft Edge для тестировщиков – называется Edge Canary.

В строке поиска введите edge://flags/#edge-video-super-resolution и активируйте значение "Enabled".

После этого в адресной строке появится кнопка "HD" – щелкните на нее, когда захотите повысить четкость видео.

Напомним, ранее Microsoft прокачала свой поисковик Bing "умным" чат-ботом ChatGPT, который сразу выдает ответы на естественном языке. Самому переходить по ссылкам и собирать нужную информацию с разных сайтов больше не придется.

Также компания накануне запустила в Украине игровую подписку PC Game Pass. Пока в тестовом режиме, после чего через пару месяцев состоится полноценный релиз.

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