Впервые за четыре года: в Google Translate добавили пять новых языков

Суммарно на этих языках говорят 75 миллионов человек по всему миру.

В онлайн-переводчик Google Translate добавили пять языков: татарский, уйгурский, туркменский, киньяруанда (распространен в Руанде, Уганде и Конго) и одия (или ория — индоевропейский язык, на котором говорят в индийском штате Орисса).

Читайте такжеGoogle научил алгоритм автоматического кадрирования видеоОб этом сообщается в блоге Google.

В компании отметили, что суммарно на этих языках говорят 75 миллионов человек по всему миру. Отмечается, что пока качество перевода на новые языки не идеально, но в компании рассчитывают, что это все равно поможет миллионам людей.

Разработчики обучают Google Translate «по уже существующим в интернете переводам».

«Но по некоторым языкам онлайн-контента не так много, поэтому их труднее добавить в систему», – говорится в сообщении Google.

Новые языки доступны как в самом переводчике, так и во встроенной функции в Google Chrome, которая целиком переводит интернет-страницы.

Последний раз новые языки добавляли в Google Translate в 2016 году. Тогда в переводчике появились 13 языков, включая киргизский, гавайский, курдский и люксембургский.

В общей сложности сейчас в Google Translate можно переводить со 108 языков.

Ранее УНИАН сообщал, почему Google прекратила поддержку проекта по бесплатному Wi-Fi.