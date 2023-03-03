Пасхалка работает как в мобильной версии Google, так и десктопной.

К старту 3 сезона сериала "Мандалорец" Google добавила в интерфейс своего поисковика тематическую пасхалку. Она посвящена Грогу, который также широко известен в сети как "Бэби Йода" из-за сходства с культовым персонажем саги.

Так, если загуглить "мандалорец" или "Грогу", то маленький Бэби Йода появится в правом нижнем углу страницы. Далее нужно нажать на персонажа, тогда он начнет "силой" двигать й ронять вниз один за другим блоки поисковой выдачи.

Развлекаться можно, пока не надоест. Пасхалка работает как в мобильной, так и настольной версии поисковика Google.

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Google часто добавляет подобные вещи в свои поисковик в честь выхода тех или иных продуктов. Например, если ввести в поисковую строку запрос "Одни из нас", то в нижней части экрана появляется гриб, на который можно нажимать. Это сделано в честь выхода сериала от HBO.

"Мандалорец" – что известно о третьем сезоне

Этот телесериал повествует о жизни Дина Джарина – одинокого мандалорца и охотника за головами, который промышляет преступными сделками после падения Галактической империи. В новом сезоне в основе сюжета лежит борьба за Темный меч – известное мандалорское оружие, являющееся символом власти.

В 3-м сезоне "Мандалорца" будет 8 эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю с 1 марта по 19 апреля 2023 года. Сценарий ко всем эпизодам написал Джон Фавро, который, собственно, и является автором сериалов "Мандалорец" и "Книга Бобы Фетта".

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