Как проверить экран смартфона на выгорание: простой тест за минуту

Хотя современные OLED лучше защищены от выгорания, чем первые поколения, периодическая проверка экрана поможет вовремя заметить первые признаки износа.

Большинство современных смартфонов оснащены OLED- и AMOLED-дисплеями, которые обеспечивают насыщенные цвета и высокую контрастность. Однако у таких дисплеев есть одна особенность – со временем на них может появиться эффект "выгорания".

Проверить, коснулась ли эта проблема вашего устройства, можно всего за несколько минут, пишет Android.com.pl.

Как проверить, выгорел ли экран на телефоне

Чтобы проверить, не выгорел ли экран вашего смартфона, достаточно воспользоваться одним из бесплатных онлайн-сервисов, предназначенных для тестирования экранов. Один из самых популярных – Burn-In Test.

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После запуска теста необходимо переключиться на дисплей с серым фоном. Именно на нем легче всего заметить следы статичных элементов интерфейса, если они успели отпечататься на матрице.

Во время эксперимента были протестированы три смартфона с AMOLED-дисплеями: OnePlus Nord 3, OnePlus Nord 2T и realme GT Neo 2.

Лучше всего себя показал OnePlus Nord 3 – экран не продемонстрировал никаких признаков выгорания. У realme, напротив, обнаружились слабые следы элементов интерфейса TikTok: на сером фоне можно было разглядеть контуры кнопки поиска и значка главной страницы.

Наиболее заметный результат показал OnePlus Nord 2T – на его экране отчетливо проявились следы нижней панели навигации Android.

Эксперимент подтвердил, что даже дорогие смартфоны со временем могут подвергаться выгоранию. Причина заключается в особенностях технологии OLED. Каждый пиксель светится самостоятельно и постепенно изнашивается. Если одни и те же элементы интерфейса долго остаются на одном месте, соответствующие пиксели стареют быстрее остальных.

Именно поэтому приложения вроде TikTok считаются одним из факторов риска. Хотя видео постоянно меняются, кнопки управления, значки поиска и другие элементы интерфейса практически всегда находятся в одном и том же месте. Аналогичный эффект наблюдается у OLED-телевизоров, где могут выгорать логотипы телеканалов или информационные строки.

Полностью исключить вероятность выгорания экрана невозможно, однако ее можно существенно уменьшить. Специалисты рекомендуют не использовать максимальную яркость, а еще лучше – включить автоматическую регулировку, настроить автовыключение дисплея через короткое время бездействия и по возможности не оставлять на экране статичные изображения надолго.

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