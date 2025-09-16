США и Китай достигли соглашения по TikTok, которое ознаменует смену владельца чрезвычайно популярного видеоприложения и позволит избежать его общенационального запрета, заявил в понедельник, 15 сентября, президент США Дональд Трамп, пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что глава Белого дома сообщал ранее, что в пятницу он проведет переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином и добавил, что соглашение по приложению, которое сейчас принадлежит пекинскому технологическому гиганту ByteDance, сделает "молодежь в нашей стране... очень счастливой!".
Как указывается, никаких других подробностей президент США не предоставил. В то же время, министр финансов США Скотт Бессент в понедельник, 15 сентября, лишь отметил, что "основы" сделки уже согласованы.
В пубилкации добавляется, что представители китайского правительства заявили в понедельник на пресс-конференции, что обе стороны пришли к "основному консенсусу" и будут работать над "рассмотрением и утверждением" вопросов, связанных со сделкой.
Компания Oracle, которая может получить долю в рамках сделки, сейчас хранит данные американцев в TikTok на своих серверах в Техасе и занимается проверкой кода на наличие потенциальных уязвимостей в системе безопасности.
Примечательно, что соучредитель Oracle Ларри Эллисон, которого считают самым богатым человеком в мире, является близким союзником Трампа.
США и Китай: последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что министерство иностранных дел Китая отреагировало на слова Келлога, что если бы Пекин прекратил покупать российскую нефть, война в Украине сразу бы закончилась. Представитель МИД Линь Цзянь отметил, что сотрудничество между предприятиями из Китая и России соответствует правилам Всемирной торговой организации и рыночным принципам. По его словам, оно не направлено против какой-либо третьей стороны. Цзянь добавил, что Китай активно способствует мирным переговорам.
Также мы писали, что третий танкер со сжиженным газом с российского завода "Арктик СПГ 2", находящегося под американскими санкциями, доставил свой груз в Китай и вышел из терминала 10 сентября. По данным LSEG, Китай уже получил три груза СПГ из проекта "Арктик СПГ 2" общим объемом более 386 000 кубометров СПГ.