Самая дорогая ИИ-модель будет нацелена на поддержку "исследований уровня доктора наук".

Стартап OpenAI планирует взимать с пользователей и компаний до 20 тысяч долларов в месяц за доступ к самому мощному и передовому ИИ, пишет издание The Information.

В публикации сообщается, что авторы ChatGPT готовят запустить ряд специализированных ИИ-агентов. Они будут предназначены для различных сфер, включая:

Агент "высокодоходного работника умственного труда" будет стоить 2 тысячи долларов (~82 350 грн) в месяц.

Агент разработчика ПО обойдется в 10 тысяч долларов (~408 000 грн) ежемесячно.

Самый дорогой агент OpenAI, стоимость которого оценивается в 20 тысяч долларов (~850 000 грн) в месяц, будут предлагать "исследования уровня доктора наук".

Когда эти "агентные" инструменты будут запущены и какие клиенты смогут получить к ним доступ – пока не разглашается. Но The Information отмечает, что SoftBank, инвестор OpenAI, уже выделил $3 миллиарда на покупку этих решений в 2025 году.

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Издание пишет, что OpenAI нуждается в финансировании. В прошлом году компания понесла убытков на около $5 млрд при доходе в $3,7 млрд после оплаты расходов, связанных с работой своих сервисов и другими затратами.

В декабре 2024-го OpenAI запустила подписку ChatGPT Pro за $200. Она предоставляет неограниченный доступ к инструментам ChatGPT и эксклюзивную новую ИИ-модель. До этого самый дорогой тариф ChatGPT стоил $20.

Ранее руководитель OpenAI Сэм Альтман поделился подробностями о планах по запуску GPT-5. Ожидается, что это будет не просто новая языковая модель, а революция в области ИИ. Речь идет о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает его неотличимым от человека.

А меж тем выпуск поумневшей Siri состоится "в лучшем случае" в 2027 году – с релизом iOS 20. Причина – собственные большие языковые модели (LLM) Apple достигли своего предела, а его недостаточно по современным меркам.

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