В свое время Маск был одним из первых инвесторов OpenAI, но ушел до того, как компания добилась успеха.

Илон Маск возглавил группу инвесторов, предлагающих купить контрольный пакет акций OpenAI, компании-разработчика всемирно известного чат-бота ChatGPT, за 97,4 млрд долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В свое время Илон Маск стоял у истоков OpenAI: миллиардер был одним из соучредителей компании, но был вынужден покинуть совет директоров из-за конфликта интересов. Таким образом, самый богатый человек в мире хочет вернуть контроль над компанией и направить ее в русло открытого кода.

По данным газеты, если совет директоров примет предложение группы инвесторов, то планы Альтмана на будущее OpenAI с проектом Stargate, анонсированным Трампом сразу после его инаугурации в президенты США, могут порушиться. Проект призывает компании инвестировать миллиарды долларов в местную инфраструктуру ИИ.

Видео дня

Руководитель OpenAI Сэм Альтман уже поблагодарил Маска за интерес к компании, но сообщил, что предложение не будет принято. "Нет, спасибо, но мы купим Twitter за 9,74 млрд долларов, если вы хотите". В ответ Маск назвал Альтмана мошенником.

В свое время Маск и его партнеры заплатили за соцсеть X/Twitter больше $40 миллиардов.

Ранее сообщалось, что OpenAI потратила $14 млн на рекламу на Супербоуле. Это первый раз, когда создатели ChatGPT рекламирует свой продукт на такую широкую аудиторию – мероприятие привлекает в среднем 100 млн зрителей ежегодно.

Накануне OpenAI объявила о запуске Deep Research – специального режима ChatGPT для "глубоких исследований", в ходе которого он описывает каждый свой шаг, а по итогу работы предоставляет не только текст, но и графики, иллюстрации и источники. Такой процесс может занимать полчаса.

Вас также могут заинтересовать новости: