Сейчас ChatGPT 4.5 доступен только обладателям подписки за 200 долларов, но скоро компания это изменит.

OpenAI представила свою новую модель GPT 4.5, но доступ к ней пока есть только у подписчиков Pro, которые платят 200 долларов в месяц.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объяснил в X (Twitter), что релиз проходит поэтапно из-за нехватки вилеокарт:

"Мы быстро растём, и у нас закончились графические процессоры. На следующей неделе мы добавим десятки тысяч графических процессоров и выпустим ее в версии Plus (подписка за 20 долларов - прим. УНИАН)".

Альтман также сообщил, что OpenAI разрабатывает собственные ИИ-чипы в партнёрстве с Broadcom, но их производство займёт годы. Пока же компания вынуждена полагаться на Nvidia, чьи новейшие Blackwell GPU уже распроданы до октября 2025 года.

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Что касается GPT 4.5, модель оказалась дорогой: её обработка стоит 75 долларов за миллион входных токенов и 150 долларов за миллион выходных, тогда как GPT 4o обходится в 2,50 долларов и 10 долларов соответственно.

Альтман признал, что GPT 4.5 не предназначена для сложных рассуждений и не установит рекордов, но при этом заявил, что она обладает "особой магией, которую он никогда раньше не ощущал".

Ранее мы рассказывали, что в нейросети Илона Маска Grok 3 появился голосовой режим.

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