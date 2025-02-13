Доступ к GPT-5 получат и бесплатные пользователи.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман поделился подробностями о планах компании по запуску GPT-4.5 и GPT-5 – он опубликовал в Twitter "дорожную карту" для новых больших языковых моделей (также называемые LLM).

Релиз GPT-4.5, которая по словам Альтмана станет последней нелинейной размышляющей моделью, состоится в ближайшие недели. Далее компания будет активно работать над GPT-5.

GPT-5, которую интегрируют как в ChatGPT, так и в API OpenAI, займет место модели o3 и будет размышлять на разных уровнях в зависимости от уровня подписки: бесплатно будет стандартный, для Plus – улучшенный, а у Pro – максимальный со всеми доступными функциями, включая deep research, поиска, голоса и так далее.

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Релиз GPT-5 состоится в "ближайшие месяцы". Ожидается, что это будет не просто новая языковая модель, а революция в сфере ИИ. Речь идет о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает его неотличимым от человека.

СМИ писали, что OpenAI на определенном этапе даже отложила обучение GPT-5, поскольку некоторые сотрудники были обеспокоены безопасностью человечества. Оказавшись "не в тех руках", он несет реальную опасность, считают в компании.

Ранее на этой неделе стало известно, что Илон Маск возглавил группу инвесторов, предлагающих купить контрольный пакет акций OpenAI за 97,4 млрд долларов. В ответ Сэм Альтман предложил в 10 раз дешевле купить соцсеть Х, принадлежащую Маску.

Меж тем OpenAI почти завершила разработку собственного ИИ-чипа. Разработчик ChatGPT хочет создать чип с упором на обучение нейросетей и при этом снизить зависимость от Nvidia.

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