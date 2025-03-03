Обновленная версия голосового ассистента "в лучшем случае" станет частью обновления iOS 20.

Интеграция ИИ в голосового помощника Siri, которое должно было сделать его более "умным" и конкурентоспособным на фоне ChatGPT, переносится. Дебют новой Siri, изначально запланированный к iOS 19, состоится "в лучшем случае" в 2027 году – с релизом iOS 20.

Об этом изданию Bloomberg сообщили сотрудники Apple. В чем проблема? Во-первых, собственные большие языковые модели (LLM) производителя достигли своего предела, а его недостаточно по современным меркам. Кроме того, конкуренты регулярно переманивают топовых специалистов из отдела Apple Intelligence.

Во-вторых, компании не хватает видеокарт. Когда Apple решила включиться в гонку за искусственный интеллект, у Nvidia уже были заказы на годы вперед. Из-за этих двух причин наработки Купертиновцев устаревают еще до официального анонса.

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Марк Гурман из Bloomberg, что Apple стоит положиться на сторонние решения, а затем перейти на свои, когда она решит все свои проблемы.

Гурман также отметил, что в грядущей iOS 19 практически не будет важных нововведений для Apple Intelligence. Разработчики до сих пор работают над функциями, которые были анонсированы на WWDC в прошлом году.

Глава Apple Тим Кук объяснял отставание компании в ИИ-гонке тем, что для них важно быть лучшими, а не первыми. В то же время сотрудники Apple считают, что в компании совершили ошибку, сосредоточившись на AR/VR, когда акцент должен был быть на ИИ.

Samsung внедряет функции ИИ даже в своих бюджетные смартфоны, пускай и в урезанном виде. В свою очередь Apple Intelligence доступен только на iPhone 15 Pro/Pro Max и старше.

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