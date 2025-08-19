Одна из проблем – сложность дообучения готовых ИИ-инструментов для задач бизнеса.

Американские корпорации вложили $30-40 млрд на внедрение нейросетей в свои бизнес-процессы, следует из отчета исследовательской группы MIT. При этом извлечь хоть какую-то экономическую пользу от этих инвестиций смогли лишь 5% из них.

По словам исследователей, ситуация выглядит неутешительно: в семи из девяти ключевых отраслей экономики США – от фармацевтики и розничной торговли до финансов – оптимизация рабочих процессов с помощью ИИ не принесла заметных результатов.

Одна из проблем – сложность дообучения готовых ИИ-инструментов для индивидуальных задач бизнеса. ChatGPT отлично подходит для личного применения, но в корпоративной среде его универсальность превращается в слабость: бизнесу нужны глубоко интегрированные инструменты, а не "поверхностные помощники".

Данные MIT также свидетельствуют о несогласованности в распределении ресурсов. Более половины бюджетов на ИИ корпорации тратят на маркетинг и продажи, хотя наибольшую рентабельность приносит автоматизация бэк-офиса: сокращение расходов на аутсорсинг и агентские услуги.

Схожих выводов придерживается и IBM. В ходе опроса 2000 руководителей аналитики выяснили, что 64% из них внедряли нейросети не из-за реальных потребностей бизнеса, а скорее из страха "упустить момент" и остаться позади конкурентов.

Быстрее всего ИИ приживается в области цифровых развлечений: по данным Google, почти 90% разработчиков игр используют ИИ в своих рабочих задачах. Более того, 97% уверены, что генеративные технологии меняют саму природу создания игр.

Как УНИАН уже писал, более 52 тысяч айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года. Причина – развитие искусственного интеллекта, который может эффективно выполнять рутинные задачи программирования, включая написание кода и тестирование.

Меж тем CNN со ссылкой на исследование Всемирного экономического форума (WEF) пишет, что к 2030 году крупные компании заменят почти половину своих сотрудников искусственным интеллектом.

