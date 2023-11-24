Однажды наступит время, когда людям "не придется так много работать", так как машины будут производить "всю еду и прочее", заявил миллиардер.

Один из основателей Microsoft, миллиардер Билл Гейтс считает, что благодаря развитию искусственного интеллекта человечество придет к 3-дневной рабочей неделе. Правда, некоторых работников придется переучивать.

Однажды наступит время, когда людям "не придется так много работать", так как машины будут производить "всю еду и прочее", ответил миллиардер в интервью для подкаста "What Now?" на вопрос, угрожает ли развитие ИИ потере рабочих мест.

Если в конечном итоге появится общество, в котором людям придется работать всего лишь по три дня в неделю, это нормально – добавил Гейтс.

Ранее Гейтс заявил в своем блоге, что влияние искусственного интеллекта не будет таким драматичным, как промышленная революция, но оно точно будет таким же большим, как появление ПК. В связи с чем некоторых работников придется переучивать, и этим должны заниматься правительство и компании.

Он также указал на риски ИИ, включая "дезинформацию и дипфейки, угрозы безопасности, изменения на рынке труда и влияние на образование".

В чем точно можно быть уверенным, так это в том, что будущее искусственного интеллекта не такое мрачное, как думают некоторые, и не такое радужное, как думают другие. Риски реальны, но я оптимистичен, что ими можно управлять – добавил Гейтс.

Примечательно, что о переходе на 3-дневную рабочую неделю с развитием ИИ говорил и глава JPMorgan Джейми Даймон.

В OpenAI говорят об открытии ИИ, которое может угрожать человечеству

На днях исследователи стартапа OpenAI, создавшие ChatGPT, предупредили руководство об открытии "мощного искусственного интеллекта, который может угрожать человечеству".

В компании работают над проектом под кодовым именем Q*, который способен достичь потенциала человеческого мозга в широком спектре задач. Среди ученых давно ведутся дискуссии об опасности, которую представляют высокоинтеллектуальные машины: например, если они решат, что уничтожение человечества отвечает их интересам.

В марте этого года, вслед за переходом ChatGPT до языковой модели GPT-4, глава OpenAI Сэм Альтман признался, что он "немного боится" своего детища и что он несет реальную опасность, оказавшись "не в тех руках". Ожидается, что выходящая в конце 2023 года модель GPT-5 достигнет ранее невиданного уровня ИИ.

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