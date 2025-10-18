Генерал-майор Уильям Хэнк Тейлор командует войсками США в Корее - месте, откуда может начаться Третья мировая война.

Не только рядовые граждане, но и государственные чиновники и топ-менеджеры частных компаний активно используют искусственный интеллект при принятии решений. Похоже, что и военных это тоже не обошло стороной. Как пишет Business Insider, американский генерал, занимающий важную должность, тоже признался, что советуется с ChatGPT по важным вопросам.

Генерал-майор Уильям Хэнк Тейлор является главнокомандующим вооруженных сил США, дислоцированных в Южной Корее. Недавно во время круглого стола для СМИ на ежегодной конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне он признался журналистам, что "мы с Чатом" стали "очень близки в последнее время".

По словам генерала, он использует ChatGPT, чтобы исследовать, как он принимает военные и личные решения, влияющие не только на него, но и на тысячи солдат, которыми он командует. Хотя эта технология полезна, он признал, что успевать за темпами прогресса в этой области непросто.

"Как командир, я хочу принимать лучшие решения. Я хочу убедиться, что принимаю решения в нужное время, чтобы иметь преимущество", - сказал генерал Тейлор

Как пишет Business Insider, американские военные используют искусственный интеллект, осознавая, что решения в будущих войнах, возможно, придется принимать быстрее, чем это могут делать люди.

Бывший министр ВВС США в прошлом году заявил, что люди "не так далеко от истины", когда говорят, что технология искусственного интеллекта "определит, кто станет победителем на поле боя будущего". Предсказывая, как будет выглядеть война будущего, он сказал, что "мы окажемся в мире, где решения будут приниматься не со скоростью человека. Они будут приниматься со скоростью машины".

Учитывая проникновение технологии ИИ в современный быт и работу, Пентагон уже призвал американских военных к осторожности при взаимодействии с нейросетью, предупреждая в частности о рисках утечки конфиденциальной информации, а также о том, что современный ИИ часто может давать глубоко ошибочные ответы, ориентируясь на которые можно наделать беды.

