Житель Нью-Мексико Кевин Кантерра потерял работу после того, как слишком эффективно справился с заданием руководства. Его попросили интегрировать искусственный интеллект в повседневные задачи.

Как сообщает Futurism, мужчина 17 лет проработал в образовательной IT-компании. Когда руководство призвало сотрудников "активнее пользоваться ChatGPT", он откликнулся одним из первых.

Кантерра быстро освоил, как правильно писать промты и использовал чат-бота для подготовки текстов, исследований и анализа данных, а результат всегда тщательно редактировал вручную.

Я считал ИИ своим напарником. Моя продуктивность была просто зашкаливающей – рассказал мужчина.

Но спустя несколько месяцев компанию ждал "оптимизационный поворот: его и десятки коллег заменили искусственным интеллектом – тем самым, который он помог адаптировать под рабочие процессы. Перед увольнением начальник уверял, что опасаться нечего и ChatGPT "не заменит людей".

Кантерра не единственный, кто попал в подобную ситуацию. По данным СМИ, все больше IT-компаний сокращают персонал, заменяя специалистов "умными агентами". При этом, недавнее исследовано показало, что 95 процентов таких внедрений обернулись хаосом и ухудшением качества работы.

История Кевина стала символом новой дилеммы для работников: осваивать ИИ и рисковать потерять работу или сопротивляться и отставать от прогресса, отметили в Futurism.

Ранее СМИ сообщили о массовых сокращениях айтишников по всему миру из-за ИИ. С начала года было уволено более 50 тысяч специалистов. Причем под ударом оказались не только новички, но и опытные сотрудники с многолетним опытом работы в Google, Microsoft и Amazon.

С момента запуска первой версии ChatGPT в конце 2022 года, чат-бот постоянно совершенствовался. В начале августа 2025-го OpenAI представила модель нового поколения — ChatGPT 5. По словам авторов, использовать ее – словно общаться с кандидатом наук.

