Американец на собственном опыте показал, почему не стоит полностью полагаться на искусственный интеллект.

60-летний мужчина попал в больницу после того, как послушался совета от нейросети ChatGPT. Об этом сообщает Independent.

На этой неделе в одном из профессиональных медицинских журналов США был опубликован отчет о лечении пациента с бромизмом, который у него развился в результате диеты, порекомендованной чат-ботом.

Бромизм, то есть хроническое отравление бромом, возникает вследствие употребления веществ (чаще всего - определенных лекарств), содержащих повышенную дозу брома. Бромизм проявляет себя через определенные физиологические и нейропсихиатрические симптомы.

Пациент, о котором шла речь в отчете, не имел в своем анамнезе психических расстройств, но в первые 24 часа после госпитализации он демонстрировал усиленную паранойю, слуховые и зрительные галлюцинации. "Он очень хотел пить, но одновременно был параноидальным относительно воды, которую ему предлагали", - говорится в отчете.

После того, как состояние мужчины улучшилось в результате лечения жидкостями и электролитами, его перевели в стационарное психиатрическое отделение больницы. Когда психическое состояние пациента стабилизировалось, врачам удалось расспросить его и выяснить причины появления такой редкой болезни, как бромизм.

Выяснилось, что мужчина решил отказаться от поваренной соли (хлорид натрия), поскольку слышал о ее вреде для здоровья. Заменить ее он решил на другой вид соли - бромид натрия. И на такой диете он провел три месяца, прежде чем попал в психбольницу.

Он заменил поваренную соль на "бромид натрия, приобретенный в Интернете после консультации с ChatGPT, где он прочитал, что хлорид можно заменить бромидом, хотя, вероятно, для других целей, таких как уборка", - говорится в отчете.

В конце концов мужчина провел в больнице три недели, прежде чем выздоровел достаточно, чтобы его выписали.

"Важно учитывать, что ChatGPT и другие системы искусственного интеллекта могут генерировать научные неточности, не иметь возможности критически обсуждать результаты и в конечном итоге способствовать распространению дезинформации", - предупреждают авторы отчета.

