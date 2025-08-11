Новый ИИ Илона Маска стал бесплатным для всех пользователей: как воспользоваться

Нейросеть Grok 4 от компании Илона Маска x AI стала бесплатной для всех пользователей. Это произошло спустя месяц после ее релиза для подписчиков Twitter, а также всего через несколько дней после выхода GPT-5.
По словам создателей, новая ИИ модель вышла далеко за рамки обычных ответов на вопросы пользователей. Теперь Grok думает "на уровне ученого", умеет анализировать изображения и текст одновременно, а также с большой вероятностью предсказывает различные спортивные события.
Из особенностей Grok 4:
- в 10 раз мощнее, чем Grok 3, а во многих дисциплинах превосходит продукты конкурентов вроде Gemini 2.5 Pro и Claude Opus;
- умеет отвечать быстрее ChatGPT;
- создает готовые видеоигры всего по одному промпту;
- уровень доктора наук во всех предметных тестах, в частности, математики, программирования и физики.
- в голосовом режиме чат-бот научился шептать, петь и менять интонации.
Пока бесплатный лимит составляет не более 10 запросов в сутки – после этого Grok предложит подождать либо купить подписку SuperGrok за 30 долларов. Также без оплаты доступен генератор изображений и видео с режимом 18+.
Доступ к Grok можно получить как в соцсети Twitter/X, так и в мобильном приложении. Пользователям доступны два вида моделей: быстрая (используется Grok 3) и экспертная (Grok 4).
Как УНИАН уже сообщал, OpenAI вернула старую модель GPT-4o после волны негатива к GPT-5. У новой версии менее объемные и живые ответы, а сам чат-бот будто лишился индивидуальности, отмечают пользователи.
Меж тем глава OpenAI обеспокоен, что люди доверяют свои самые важные жизненные решения ChatGPT. Чат-бот заменил людям терапевтов и лайф-коучей.