Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признался, что не чувствует себя комфортно из-за того, как люди консультируются с ChatGPT по самым важным жизненным решениям.

Он подчеркнул, что многие люди эффективно используют ChatGPT в качестве своего рода терапевта или лайф-коуча. "Хотя это может казаться здорово, это заставляет меня чувствовать себя неловко", – цитирует слова Сэма Альтмана Business Insider.

Альтман добавил, что OpenAI "внимательно отслеживает" чувство привязанности людей к их моделям ИИ и то, как они реагируют, когда старые версии устаревают.

"Если человек находится в психически неустойчивом состоянии и склонен к заблуждениям, мы не хотим, чтобы ИИ усиливал это", – сказал гендиректор OpenAI.

Ранее Альтман публично выражал обеспокоенность по поводу того, как люди используют ChatGPT в качестве личного психотерапевта и что такие беседы не защищены законом так же, как беседы с настоящим специалистом. Таким образом ваши переписки с чат-ботом могут быть использованы в суде.

Напомним, ранее в этом месяце OpenAI выпустила GPT-5, новое поколение своей LLM. Альтман назвал ее "командой профессоров в вашем кармане" и сравнил переход на GPT‑5 с впечатлением от первого iPhone с Retina-экраном: возвращаться назад уже не захочется.

Однако уже спустя сутки после запуска GPT-5 пользователи начали массово жаловаться на упавшее качество диалогов с новой версией ChatGPT. После волны негатива OpenAI даже вернула старую модель GPT-4o. Ее будут поддерживать до тех пор, пока будет интерес.

