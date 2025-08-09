Правда, только для пользователей подписки ChatGPT Plus.

OpenAI вернула модель GPT-4o всего спустя сутки после запуска GPT-5. Правда, только для пользователей подписки ChatGPT Plus, пишет The Verge. На решение компании повлияла волна негатива в соцсетях и форумах.

GPT-4o начала пропадать из ChatGPT по мере раскатывания доступа к GPT-5, так как, по заявлению OpenAI, новая модель лучше ее во всем. Компания планировала превратить GPT-5 в модель по умолчанию, упразднив все предыдущие модели, но пользователям это не понравилось.

Пользователи прохладно приняли GPT-5, так как у нее менее объемные и живые ответы, чем у предыдущих моделей, а сам чат-бот будто лишился индивидуальности. Возможность вернуться к GPT-4o и другим старым моделям была только у подписчиков ChatGPT Pro за $200.

По словам генерального директора компании Сэма Альтмана, модель будут поддерживать до тех пор, пока будет интерес у подписчиков ChatGPT Plus и ChatGPT Pro. Возвращать GPT-4o в бесплатную версию ChatGPT не планируется.

Кроме того, Сэм Альтман рассказал, что GPT-5 казалась глупее прошлых моделей, потому что сломался автопереключатель. Его починили, должно быть лучше.

Ранее в сети обратили внимание, что чаты ChatGPT, которыми вы делились по ссылке, начали появляться в поисковой выдаче Google. Фишка в том, что если вы просто скопировали (создали) ссылку на чат, то он уже считается публичным и улетает в поисковики.

Меж тем Альтман предупреждает, что ваши переписки с ChatGPT могут быть использованы в суде. Действующее законодательство не предоставляет ИИ-чатботами особого статуса конфиденциальности.

