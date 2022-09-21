Если ваш телефон подключается к Интернету, всегда существует риск его взлома.

По статистике смартфоны Apple являются достаточно безопасными. Помимо этого, компания регулярно выпускает важные обновления безопасности для своих устройств. Однако если ваш телефон подключается к Интернету, всегда существует риск его взлома. И по большей части это зависит от того, как владельцы смартфонов используют их, и какие приложения устанавливают.

Именно поэтому специалисты ESET решили рассказать о наиболее распространенных рисках, а также мерах безопасности, которые помогут избежать взлома iPhone.

Неизвестные программы с сомнительных сайтов

Одним из самых больших недостатков iOS пользователи называют то, что на этой операционной системе новые функции и возможности внедряются значительно позже, чем на Android. Поэтому некоторые пользователи прибегают к использованию инструмента, что противоречит условиям использования устройств Apple — джейлбрейк (Jailbreak).

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Этот инструмент позволяет обходить встроенные ограничения iOS и загружать приложения и виджеты не только из официального магазина App Store. В частности сторонними источниками считаются неофициальные магазины и сайты в Safari или любом другом браузере.

Хотя вопрос запрета доступа к содержимому сторонних магазинов остается дискуссионным, на данный момент лишь программы в App Store проходят детальную проверку безопасности. Кроме этого, стоит помнить, что устанавливая непроверенное программное обеспечение, вы предоставляете ему доступ к своему устройству, что может привести к взлому iPhone.

Опасность в App Store

Официальный магазин App Store известен тем, что содержит только безопасный контент, поскольку каждая программа, которая в нем доступна для загрузки, прошла процесс проверки на наличие ошибок, проблем с политикой конфиденциальности, сторонней рекламы и требований к лицензированию.

Но иногда опасному программному обеспечению все же удается попасть в официальный магазин. Тогда существует риск установки такой программы через переход по ссылке, отправленной в мессенджере или размещенной в приложении "календарь", или во всплывающей рекламе.

И поскольку приложение находится в официальном магазине, у жертвы как будто нет причин не верить в его беспечность. Но вместо этого разработчики этого приложения попытаются заработать, например, предлагая пользователю сделать в программах покупки, которые на самом деле ему не нужны.

Спам-атаки через "календарь"

Встроенная функция "календарь" может казаться самым безопасным приложением на устройстве, но на самом деле он является распространенным инструментом злоумышленников для спам-атак. В частности через письма электронной почты или через нажатие на ссылки на вредоносных вебсайтах вам могут поступать запросы на добавление нежелательных событий в "календарь". Поэтому если вы получаете нежелательные уведомления о событиях, возможно, вы подписаны на календарь со спамом. Отмените подписку на календарь и в будущем никогда не открывайте события от неизвестных источников

Вредоносные профили конфигурации

Еще в 2010 году Apple разрешила устанавливать профили конфигурации на смартфоны. Таким образом компании могли управлять корпоративными устройствами при помощи серии определенных настроек и функций, а также устанавливать программы, используемые работниками компании и могут быть недоступны в App Store.

Хотя создание профилей конфигурации весьма полезное и широко используется компаниями и школами, хакеры научились использовать эту функцию для взлома iPhone. В частности с помощью фишинговых атак или приемов социальной инженерии хакеры могут заставить жертв открыть ссылку, которую установит вредоносный профиль конфигурации и позволит злоумышленникам получить доступ к Wi-Fi, настройки VPN, управления программами или Интернет-трафика.

Кроме нарушения конфиденциальности, этот способ взлома iPhone дает хакерам время, необходимое для кражи и использования пароля пользователя, похищения банковских данных или даже установки шпионского программного обеспечения.

Отслеживание ваших действий

Если получение спама в календаре кажется незначительной угрозой, то отслеживание действий гораздо опаснее. Однако риски могут быть и взаимосвязаны. В частности подписка на календарь, который отправляет спам, может легко привести к установке сторонних программ или вредоносного профиля конфигурации.

Стоит помнить, что телефон также может попасть в чужие руки незаметно. Это может быть особенно актуально в контексте абьюзивных отношений. Довольно часто в таких случаях партнеры используют программы для кіберпереслідування, чтобы получить удаленный доступ к устройству жертвы. С помощью таких приложений вы также можете отслеживать информацию в iCloud, следить за местоположением, получать доступ к фотографиям или заметкам.

Как понять, что ваш iPhone взломали?

Одним из признаков взлома смартфона является быстрая разрядка аккумулятора, в частности это касается первых месяцев пользования устройством и свидетельствует об определенной фоновой активности. В таком случае проверьте в настройках, какие приложения используют заряд, а также Состояние аккумулятора.

Кроме того, на ваше устройство может попасть скрытое программное обеспечение, которое использует ваши мобильные данные для передачи информации. Вероятнее всего программа имеет разрешение работы в фоновом режиме. В таком случае из-за постоянного использования мобильных данных действие вашего тарифного плана может быть прекращено раньше, чем обычно.

Еще одним распространенным признаком взлома iPhone являются неизвестные приложения или их копии. Таким образом злоумышленники могут попытаться установить вредоносную программу и инфицировать ваш смартфон. Проверить уровень защиты своего iPhone и получить советы по безопасности можно по ссылке.

Как защититься от хакеров и предотвратить взлом iPhone?

1. Избегайте использования джейлбрейка. Какие бы интересные функции и возможности ни предлагались с установкой джейлбрейка, они все равно не стоят тех рисков. Кроме этого, стоит помнить, что использование этого инструмента автоматически аннулирует гарантию на устройство.

2. Не устанавливайте программы из сторонних источников. Исключением являются лишь официальные сайты надежных разработчиков.

3. Удалите ненужные приложения и профили конфигурации. Если у вас есть приложения, которыми вы не пользуетесь, например, каталог обоев для экрана или прогноз погоды, удалите их. Даже если приложение безопасно, оно может отслеживать и продавать данные Пользователей третьим лицам. Кроме этого, рекомендовано удалить любые профили конфигурации, если вы не уверены, кем они были установлены.

4. Проверьте, не сломан ли iPhone с помощью джейлбрейка. Поскольку на смартфонах Apple теперь можно удалять значки главного экрана, не удаляя при этом саму программу, воспользуйтесь функцией поиска, чтобы найти опасные приложения, такие как Cydia или Sileo, которые позволяют загружать непроверенное программное обеспечение. В случае обнаружения этих программ на своем устройстве рекомендуется осуществить сброс iPhone до заводских параметров, чтобы стереть все содержимое и настройки.

5. Не открывайте фишинговые письма и ссылки. Остерегайтесь мошеннических электронных писем, у которых запрашивают учетные или другие конфиденциальные данные, даже когда письма с подобными просьбами поступают от якобы проверенных организаций. Помимо этого, никогда не открывайте подозрительные ссылки и вложения, поскольку это может привести к переходу на вредоносный вебсайт или инфицированию и взлому iPhone.

6. Проверьте настройки всех установленных программ. Потратьте время на то, чтобы просмотреть список всех установленных программ и предоставленных им разрешений, например, на использование местоположения, и удалите ненужные.

7. Установите многофакторную аутентификацию. В таком случае, если хакерам удастся взломать iPhone, у них не будет возможности успешно атаковать учетные записи на устройстве.

8. Используйте VPN-сеть. Этот шаг поможет повысить конфиденциальность при просмотре вебстраниц, особенно если вы используете общедоступную сеть Wi-Fi.

9. Устанавливайте обновления операционной системы. Компания Apple регулярно выпускает обновления, которые содержат новые функции и возможности, а также важные исправления безопасности. Поэтому убедитесь, что вы используете актуальную версию iOS и следите за выходом новых версий операционной системы, чтобы минимизировать риски взлома iPhone, связанные с возможными уязвимостями.

10. Регулярно восстанавливайте заводские настройки. Прежде чем это сделать, убедитесь, что у вас сохранена резервная копия всех необходимых фотографий и документов. После восстановления заводских настроек устройство будет очищено от любого вредоносного программного обеспечения. Для дальнейшего использования устройства необходимо будет лишь ввести данные своего Apple ID.

В конце концов, независимо от того, смогли хакеры взломать iPhone или нет, важно понимать потенциальные риски и следовать вышеперечисленным советам по безопасности. В частности избегайте джейлбрейка вашего устройства, не нажимайте на подозрительные ссылки, а также используйте многофакторную аутентификацию для защиты ваших данных везде, где это возможно.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Apple анонсировала повышение цен в App Store на 20-30%.

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