Это касается как покупок в приложениях, так и самих приложений.

Компания Apple объявила о скором повышении цен в магазине приложений App Store. Подорожание произойдет 5 октября и оно будет касаться как покупок в приложениях, так и самих приложений.

По данным The Verge, это касается всех стран и территорий, где в качестве валюты используется евро, а также Швеции, Южной Кореи, Чили, Египта, Малайзии, Пакистана, Вьетнама и Японии.

Сообщается, что базовая цена приложения увеличится до 1,19 евро (43 грн) вместо 0,99 евро (~36 грн) ранее – это рост на 20%. В Японии же максимальная прибавка к стоимости составит 30%. В Apple не уточнили причину корректировки цен, но она, вероятно, связана с ослаблением евро по отношению к доллару США.

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В свою очередь агентство Reuters отмечает, что Apple периодически меняет ценники в App Store с учетом колебаний курсов валют, в том числе и в меньшую сторону. Например, в 2021 году начальная стоимость приложений в App Store была снижена с 1,09 евро до 0,99 евро.

Изменения цен в App Store произошли через несколько недель после того, как Apple повысила цены на свои новые айфоны и смарт-часы на некоторых рынках за пределами США также на 20–30%. Например, если iPhone 13 в Великобритании стоил 779 фунтов (~32 700 грн), то iPhone 14 продается уже за 849 фунтов (~35 100 грн).

Напомним, что в начале 2022 года Apple повысила цены в украинском App Store на 20%. Повышение цен связано с принятым в Украине "налога на Google", который начали брать с 1 января.

А меж тем компания готовится к своей второй в 2022 году осенней презентации, которая пройдет в конце октября. На ней покажут новые айпады, "маки" и макбуки.

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