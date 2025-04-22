В сети спало эмбарго на рецензии на RTX 5060 Ti 8GB – там все ровно так плохо, как вы могли представить, глядя на подозрительное поведение Nvidia вокруг релиза видеокарты. Сообщалось, что компания намеренно не отправляла образцы этой модели в СМИ, в отличие от версии с 16 Гб.
Полноценное тестирование 8-гигабитной модели RTX 5060 Ti стало возможным только после ее самостоятельной покупки сторонними экспертами. И тесты, проведенные Hardware Unboxed, демонстрируют серьезные проблемы с производительностью.
К примеру, в ПК-портах игр Sony (The Last of Us 2 и Horizon Forbidden West) видеопамяти банально не хватает для гейминга на высоких настройках в 1440p с DLSS, так как игры заточены на единый быстрый пул в 16 гигабайт. Из-за этого RTX 5060 Ti 8 GB проигрывает той же карточке 16 ГБ аж на 30-80% в идентичных сценариях.
При переходе к разрешению 1080p наблюдаются просадки, хотя в версии с 16 гигабайтами их нет. Общий тон рецензентов: 8-гигабайтный "обрез" Nvidia – это ловушка для неопытных пользователей, в первую очередь в готовых сборках, куда эту версию будут ставить охотно и по завышенной цене. Покупать же ее отдельно не рекомендуется в принципе.
В условиях роста популярности 1440p и даже 4K-гейминга, версия на 16 Гб выглядит гораздо более разумной тратой – и NVIDIA, похоже, старается это замаскировать.
Просто для справки: разница в цене между RTX 5060 Ti на 8 и 16 Гб сейчас составляет всего 50 долларов – $379 и $429 соответственно. Более дешевая RTX 5060, у которой тоже будет 8 ГБ, выйдет в мае.
Свежий опрос Steam показал, что Nvidia GeForce RTX 3060 является самой популярной видеокартой среди геймеров. Второе место занимает RTX 4060, на третьем находится ее мобильная версия.