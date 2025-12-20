Valve сняла с производства самую дешевую версию Steam Deck из-за кризиса памяти

LCD-версия предлагалась по 399 долларов, на 150 долларов дешевле OLED-модификации.

Valve сворачивает производство и продажи Steam Deck с LCD-дисплеем и накопителем на 256 гигабайт. Это самая доступная версия портативной игровой консоли в ассортименте компании, она продавалась за $399.

Базовая версия Steam Deck уже не продается через магазин самой Valve в США, хотя ее еще можно найти в других регионах и у партнеров компании, распродающих складские запасы.

Теперь для покупки доступна только OLED-модификация Steam Deck. С одной стороны, она заметно лучше, чем LCD, так как помимо дисплея у нее огромное количество улучшений, в том числе по части автономности. С другой, разница в цене составляет 150 долларов/евро.

При этом компания продолжит выпускать обновления SteamOS для всех владельцев версии с LCD-дисплеем.

В Windows Central пишут, что одной из причин снятия Steam Deck LCD с производства стала неблагоприятная ситуация на рынке памяти – продавать консоль по прежней цене банально стало невыгодно.

Новый Steam Deck пока что даже не на горизонте. Valve не раз говорила, что откладывает второе поколение карманного ПК, ожидая по крайней мере 50% скачка в производительности. Недавнее тестирование Digital Foundry показало, что Steam Deck уже не справляется с запуском современных ААА-игр.

В начале 2026 года Valve выпустит сразу три новых устройства: мини-ПК Steam Machine с упором на гейминг, VR-гарнитуру Steam Frame и геймпад Steam Controller. Цены компания пока не сообщила.

