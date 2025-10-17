Обозреватели хвалят сюжет и визуальную часть, но ругают почти все остальное.

За пять дней до релиза спало эмбарго на публикацию обзоров Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Обычно настолько ранее эмбарго – хороший знак уверенности создателей в игре, но не в этот раз.

На агрегаторе Metacritic средняя оценка проекта составляет 67 баллов из 100. Горячо ожидаемый сиквел вампирской игры 20-летней давности разочаровал большинство журналистов, хотя есть и положительные рецензии.

К плюсам обозреватели отнесли визуальную часть, интересную историю с интригой и мистикой, умелое использование вселенной, а также качественную озвучку.

Но ругают почти все остальное: боевая система получилась однообразной и утомительной, большую часть миссий вы бегаете от точки в точки ради диалогов с минимальным смыслом, прокачка неудачная, а вся игра уж слишком линейна для RPG.

В издании GamesRadar поставили проекту лишь 1,5 балла из 5, написав, что "мечта о вампирской RPG была разрушена – мы получили скучный, линейный экшен с плохими драками". Таким образом речь идет о "среднячке", который рекомендуется покупать с большой скидкой на распродажах.

Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 запланирован на 21 октября. Игра будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. К слову, системные требования у игры довольно щадящие.

Для оригинальной Vampire: The Masquerade - Bloodlines ранее в этом году вышел RTX-ремастер. Это уже вторая версия переиздания культовой вампирской классики с лучами.

