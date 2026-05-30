Одну из самых амбициозных и ожидаемых игр 2026 года перенесли на 2027-й

Компания не скрывает, что причина в GTA 6 и других заметных новинок, которые выйдут осенью.

Компания Xbox официально отложила релиз долгожданной ролевой игры Fable от студии Playground Games. Теперь проект выйдет не осенью 2026 года, как планировалось ранее, а в феврале 2027-го.

Xbox отмечает, что во второй половине 2026 года выйдут GTA 6, Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day и другие заметные новинки, включая новую Call of Duty. Выход Fable перенесли, чтобы "геймеры лучше смогли спланировать свой праздничный сезон".

В то же время компания пообещала подробнее показать Fable наряду с другими проектами на грядущей презентации Xbox Games Showcase 7 июня.

Видео дня

Fable – это амбициозный перезапуск знаменитой серии фэнтезийных ролевых игр от британской студии Playground Games (авторов серии Forza Horizon) при поддержке Xbox Game Studios и Eidos-Montréal. Игру впервые анонсировали еще летом 2020 года.

Открытый мир Fable настолько огромен, что в каждое здание можно войти, ограбить, заселиться или купить. Авторы проработали систему репутации и редактор персонажа. Говорят, что в игре будет более 1000 NPC, с которыми можно взаимодействовать.

Fable выпустят на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series Кроме того, со дня релиза ролевой экшен будет доступен в каталоге подписочного сервиса Xbox Game Pass.

Накануне Take-Two (владелец Rockstar) подтвердила, что GTA VI выйдет без переносов – 19 ноября 2026. Это будет самый дорогой проект в истории развлечений – и потенциально первая игра с ценником 100 долларов.

Если информация подтвердится, пользователям ПК не придется ждать релиза несколько лет. Сообщается, что Rockstar планирует выпустить GTA 6 на ПК в феврале 2027 года, то есть через 3 месяца после выпуска на консолях.

Вас также могут заинтересовать новости: