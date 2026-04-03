'PS6 выйдет уже скоро': инсайдер призвал геймеров не покупать PS5 Pro за $900

Консоль нового поколения уже не за горами, а ее цена может оказаться ниже, чем у нынешней флагманской модели.

Инсайдер Moore’s Law is Dead, который имеет репутацию надежного источника, призвал геймеров не вестись на недавнее повышение цен Sony и воздержаться от покупки PlayStation 5 Pro.

По его данным, Sony уже активно готовится к запуску нового поколения PlayStation 6, причем речь идет не только о классической стационарной приставки, но и о полноценной портативной модели. Признаки этого, как утверждается, уже сейчас можно обнаружить в инструментах для разработчиков и внутренних обновлениях экосистемы.

Одним из главных элементов будущей архитектуры консолей PlayStation стал называемый энергосберегающий режим, который Sony активно внедряет во все версии SDK и по сути делает обязательным для разработчиков. Этот режим фактически урезает производительность консоли в половину.

Отмечается, что такое ограничение вряд ли можно считать реальной попыткой экономии энергии. Поэтому режим, по словам инсайдера, создавался вовсе не ради экономии энергии, а как слой совместимости для будущей портативной PS6, чтобы та обеспечила максимально широкую обратную совместимость с библиотекой PS5 уже на старте.

Дополнительным подтверждением стала переработка системы PlayGo. После обновления SDK до 13-ой версии она получила функциональность, схожую с Xbox Smart Delivery. Теперь разработчики могут разделять игровые данные и ассеты в зависимости от конкретного устройства. При этом режим экономии уже рассматривается как отдельная целевая платформа внутри экосистемы.

Параллельно Sony постепенно начинает сворачивать поддержку PlayStation 4. Уже с весны 2026 года новые проекты больше не смогут использовать часть устаревших онлайновых функций, а разработчикам предлагают переходить на обновленный кроссген SDK.

Все эти изменения, по мнению Moore’s Law is Dead, говорят о том, что PlayStation 6 может выйти быстрее, чем кажется. По данным другого инсайдера KeplerL2, Sony по-прежнему намерена выпустить новую PlayStation в конце 2027 года.

Инсайдер рекомендует воздержаться от покупки PS5 Pro за 900 долларов и дождаться нового поколения. Он подчеркивает, что PlayStation 6 изначально проектируется как более дешевая в производстве, то есть стартовая версия PS6 может оказаться дешевле текущей PlayStation 5 Pro.

Microsoft уже официально анонсировала следующий Xbox. Устройство носит рабочее название Project Helix – оно будет запускать игры как с Xbox, так и с ПК. Внутри у него будет установлен кастомный процессор от AMD, а девкиты для разработчиков начнут рассылать уже в 2027 году.

Вас также могут заинтересовать новости: