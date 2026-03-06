Xbox анонсировала консоль следующего поколения – она сможет запускать ПК-игры

Устройство носит рабочее название Project Heli.

Новая глава Microsoft Gaming Аша Шарма, сменившая на этом посту Фила Спенсера, официально анонсировала следующий Xbox. Компания выпустила короткий тизер, раскрыв название консоли и подтвердив некоторые особенности.

Устройство носит рабочее название Project Helix – оно сможет запускать игры как с Xbox, так и с ПК. По заявлениям Шармы, следующий Xbox "станет самым производительным устройством на рынке".

Больше подробностей обещают озвучить на следующей неделе, когда пройдет конференция GDC. Однако точная дата выхода консоли пока не называется. Ранее инсайдер Том Хендерсон писал, что из-за кризиса памяти следующее поколение PlayStation и Xbox могут перенести на 2029-2030 год.

По данным Windows Central, следующая консоль Xbox станет полноценным игровым ПК на базе Windows. Геймеры смогут запускать Steam, Epic Games Store, Microsoft Office и другие приложения. А вот стоить такая консоль, по слухам, будет дороже 1000 долларов.

Ожидается, что Xbox Project Helix предстоит столкнуться с конкуренцией со стороны новой Steam Machine от Valve. Релиз последней ожидается уже в первой половине 2026 года. Компания обещает 4К/60 с FSR в большинстве игр, очень тихую работу и кучу стильных сменных панелей.

