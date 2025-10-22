По словам Сары Бонд, наработки следующего поколения можно будет заметить уже в ROG Xbox Ally.

Microsoft работает над новой консолью Xbox, которую внутри компании называют премиальным, высококлассным и тщательно продуманным продуктом.

Об этом рассказала президент игрового подразделения корпорации Сара Бонд в интервью Mashable. По её словам, часть идей для будущей консоли можно уже увидеть в портативной ROG Xbox Ally.

Бонд не стала раскрывать детали, но подчеркнула, что следующая консоль станет шагом вперёд не только в железе, но и в философии Xbox. Microsoft постепенно отходит от концепции эксклюзивов и делает ставку на доступность игр на разных устройствах:

"Мы видим, что игроки давно ушли от старого подхода. Сегодня крупнейшие игры - Call of Duty, Minecraft, Fortnite, Roblox - доступны повсюду. Это места, где собираются люди, и идея ограничивать игру одной платформой уже кажется устаревшей".

По её словам, Microsoft стремится, чтобы пользователи могли играть с друзьями где угодно: на консоли, ПК или в облаке.

По данным инсайдеров, Microsoft и Sony планируют выпустить новое поколение консолей в 2027 году.

Ранее бывший глава Playstation Шухей Йошида заявил, что Sony больше не может просто улучшать графику на своих консолях. Однако Playstation 5 сделала игровой опыт многократно лучше, говорит Йошида.

