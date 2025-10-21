Однако Playstation 5 сделала игровой опыт многократно лучше, говорит Шухей Йошида.

Кажется, игровая индустрия уперлась в потолок. Бывший глава Playstation Шухей Йошида заявил, что современные технологии достигли точки, где улучшать уже почти нечего.

Как сказал Йошида в подкасте Friends Per Second у Skill Up, современные графические технологии вышли на плато, и теперь трудно даже сказать, работает ли условная трассировка лучей:

"Графика почти дошла до такого уровня, что я сам порой не вижу разницы между трассировкой лучей и её отсутствием, если только не сравнивать изображения бок о бок. То же самое с частотой кадров - сложно отличить".

Похожего мнения придерживается и бывший гендиректор Sony Шон Лейден, который ещё раньше задавался вопросом: "Сколько из нас действительно способны заметить разницу между 90 и 120 кадрами в секунду?"

Даже архитектор Playstation 4 и 5 Марк Церни считает, что "нынешний подход к освещению и трассировке лучей достиг своего предела".

Йошида отмечает, что Playstation уже не может продолжать ту же стратегию, просто наращивая мощность графики и улучшая визуал. По его словам, компания должна искать новые направления, ведь повышать качество картинки бесконечно невозможно.

При этом он добавил, что мощность Playstation 5 всё ещё впечатляет, особенно благодаря встроенному SSD: "PS5 - потрясающая система с точки зрения качества опыта. Внедрение SSD было почти чудом. Я думаю, что PS5 и этот накопитель сделали почти каждую игру лучше".

Ранее мы рассказывали, что инсайдер назвал окончательные характеристики Playstation 6 и нового Xbox. Ожидается, что Xbox Magnus будет мощнее, чем PS6.

