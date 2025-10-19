Компания просто решила попробовать что-то новое, говорит Сара Бонд.

На фоне анонса портативных консолей ROG Xbox Ally у игроков возник вопрос: а не значит ли это, что Microsoft отказывается от классических приставок?

Однако президент Xbox Сара Бонд опровергла эти слухи в интервью Variety и подтвердила, что следующее поколение консолей уже в работе:

"Мы на 100% намерены создавать новые устройства. Сейчас у нас в разработке консоль нового поколения, мы занимаемся прототипами и дизайном. Партнёрство с AMD в рамках этого проекта уже объявлено, процесс идёт".

По её словам, ROG Ally - это не отказ от собственных консолей Xbox, а расширение экосистемы. Microsoft просто увидела возможность предложить игрокам ещё один вариант, уверяет Бонд.

Видео дня

Цены на ROG Ally и ROG Ally X определялись совместно с ASUS. При этом решающее слово, как подчеркнула Бонд, оставалось за ASUS, именно она отвечает за железо и исходила из своих представлений о соотношении характеристик и стоимости.

Несмотря на внушительный ценник, интерес к устройствам оказался выше ожиданий, предзаказы в Xbox Store разошлись моментально, а продажи по всему миру идут стабильно, говорит Сара Бонд.

Ранее представитель Microsoft уже опровергал слухи, что следующей консоли Xbox может и не быть в комментарии для Windows Central. Компания напомнила, что они заключили соглашение с AMD на разработку устройств.

Вас также могут заинтересовать новости: