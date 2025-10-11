Всего же Battlefield 6 заняла 13-е место по количеству игроков в Steam за всю историю.

Battlefield 6 стартовала с одним из самых впечатляющих релизов в истории индустрии. Уже через несколько часов после выхода шутер занял 3-е место в списке самых популярных игр Steam, достигнув пикового онлайна в 747 тысяч игроков одновременно.

Игра обошла по онлайновым показателям большинство конкурентов и уступает лишь таким гигантам, как Baldur’s Gate 3 (875 тысяч) и Hogwarts Legacy (879 тысяч). Для сравнения, пиковый онлайн открытой беты Battlefield 6 составлял около 520 тысяч игроков.

Важно учитывать, что эти данные касаются исключительно Steam. Battlefield 6 также доступна в EA App, Epic Games Store, а также на Playstation 5 и Xbox Series, поэтому совокупное число игроков на всех платформах уже перевалило за миллион.

Видео дня

Battlefield 6 стала возвращением к истокам серии. Разработчики отказались от спорных специалистов, вернули классическую военную тематику и сосредоточились на командных сражениях в духе Bad Company 2 и Battlefield 3.

С технической стороны игра удивила оптимизацией. Разработчики сделали ставку на высокую производительность без трассировки лучей, благодаря чему Battlefield 6 стабильно работает даже на системах пятилетней давности.

Ранее мы рассказывали, что Call of Duty: Black Ops 6 стала временно бесплатной за день до выхода Battlefield 6. В "Колду" можно играть с 9 по 16 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: