В сети появилось 6 минут геймплея VR спин-офф Metro Awakening.

VR спин-офф серии Metro — Metro Awakening, который недавно получил дату релиза на прошедшем State of Play, теперь ещё и обзавёлся демонстрацией геймплея.

Vertigo Games показала 6 минут геймплея новой игры. В ролике много внимания отведено стелс сегменту, во время которого главный герой незаметно пробирается в лагерь врагов. Во время прохождения игрок активно пользуется окружением: он нейтрализует врагов ударами по затылку, сначала бутылкой, а потом рукояткой пистолета. Также герой может отвлекать врагов, бросая подручные предметы.

Следующий эпизод показал уже экшн задание, герой с боем продирается через депо с поездами. Видно разнообразие оружия в игре, в основном игрок использует автомат Калашникова, но когда в нём заканчиваются патроны, то прямо на ходу, в разгар перестрелки, переключается на пистолет.

Заключительная глава презентации посвящена исследованию заброшенных тоннелей. Здесь тоже видно насколько игра позволяет взаимодействовать с окружением: игрок вручную снимает доски с заколоченного дверного проёма, а также крутит ручку динамо-машины, чтобы подать электричество в комнату.

Релиз Metro Awakening запланирован на 7 ноября. Игра будет доступна на Playstation VR 2 и Meta Quest 3, кроме того, игра доступна в Steam.

Что известно о Metro Awakening

Metro Awakening станет первой игрой во вселенной Metro, разработанной не украинской студией 4A Games, а компанией Vertigo Games, известной по VR-проекту Arizona Sunshine. Созданием игры занимаются при участии Deep Silver и автора оригинальной серии Дмитрия Глуховского.

События разворачиваются до начала истории в Metro 2033. Главным персонажем станет врач Сердар, который отправидся в опасное путешествие через постапокалиптические туннели московского метро в поисках лекарства для своей жены. Игра сохранит характерные элементы серии: сочетание выживания, скрытности и открытых боевых столкновений. Игрокам предстоит вручную заряжать фонарь, собирать оружие из подручных материалов и следить за состоянием противогаза.

Напомним, что недавно в сети появился геймплей Chernobylite 2: Exclusion Zone. Это новая action-rpg от польской студии The Farm 51, события игры происходят в Чернобыле. В геймплейном трейлере показано исследование заброшенного города и сражение с врагами.

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