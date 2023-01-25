После полномасштабного вторжения России в Украину студия 4A Games переосмыслила сюжет следующей части франшизы.

Metro — это серия постапокалиптических шутеров о выживании в тоннелях московского метро и на просторах России. За ее создание ответственна украинская студия 4A Games, которая имеет офисы в Киеве и на Мальте. После полномасштабного вторжения РФ команда переосмыслила историю следующей части франшизы. По словам разработчиков, все сложные темы, которые поднимаются в играх серии, стали обыденностью для украинцев.

Такой информацией 4A Games поделилась на официальном сайте. Создатели написали: "Следующая игра Metro меняется к лучшему. И не только из-за обстоятельств, в которых мы оказались. Мы никогда не скрывали, что серия Metro всегда несла в себе сильное политическое и антивоенное послание. Да, мы всегда хотели развлечь вас и погрузить в наш постапокалиптический мир, но мы также хотели рассказать более важную историю. И война в Украине заставила нас переосмыслить, о какой истории должна быть следующая Metro. Все темы Metro — конфликт, власть, политика, тирания, репрессии — теперь являются частью нашей повседневной жизни. Поэтому мы принимаем их и вплетаем в игру с новой целью".

4A Games также поведала о сложностях создания нового шутера в условиях войны. Большинство членов студии – украинцы и проживают в родной стране. Они, как и все жители государства, вынуждены прятаться в убежищах, когда звучат сигналы воздушной тревоги. А в киевском офисе нередко нет света и воды.

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"Наша "новая" норма... она не является нормальной в любом ее воображении. Это жизнь в военное время, и она неизбежно формирует игры, которые мы делаем", — добавили в 4A Games.

Студия пытается обеспечивать сотрудников в материально-техническом плане и поддерживает волонтерские инициативы разработчиков. Часть членов команды занимаются доставкой продуктов питания и медикаментов на передовую для украинских защитников.

4A Games отдельно упомянула, что создает несколько проектов и работает над чем-то дорогим "нашему и вашему сердцу". А еще студия открыла доступ к Exodus SDK — проприетарному движку серии Metro. Это поможет реализовать модификации к проектам во франшизе. Технология бесплатно распространяется в Steam и Epic Games Store.

Новая часть Metro: что известно

Об игре впервые упомянули в августе 2019 года. Так как 4A Games принадлежит шведскому холдингу Embracer Group, о проекте рассказали в рамках финансового отчета компании.

Деталей новой Metro пока почти нет. За сценарий шутера отвечал российский писатель и автор книг "Метро" Дмитрий Глуховский, но сотрудничает ли 4A Games с ним сейчас, неизвестно. Игра также впервые в серии обзаведется мультиплеером.

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