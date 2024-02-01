Это будет спин-офф эксклюзивно для устройств виртуальной реальности.

Как и предвещали слухи, на PlayStation State of Play анонсировали новую часть в игровой серии Metro – эксклюзивно для устройств виртуальной реальности.

Это будет первая игра по вселенной "Метро 2033", которую создаст не украинская 4A Games, а посторонняя студия – Vertigo Games, известная по VR-игре Arizona Sunshine, при поддержке Deep Silver и автора вселенной Дмитрия Глуховского.

Вот что разработчики рассказывают о Metro Awakening:

Действие сюжета разворачивается до событий Metro 2033.

Главный герой – врач Сердар, который отправляется в нелегкое путешествие по постапокалиптической московской подземке в поисках лекарства для своей жены.

В Awakening сохранят фирменные черты серии: геймплей будет представлять собой смесь сурвайвела, стелса и открытых перестрелок. Лампу предстоит перезаряжать вручную, оружие снова будет собрано из чего попало, а за состоянием противогаза придется следить.

Metro Awakening не будет эксклюзивом PS VR2, как предполагалось, а также заглянет на Meta Quest и уже имеет страницу в Steam. Релиз запланирован на 2024 год.

По всей видимости, на производство новой полноценной части серии от украинской 4A Games этот спин-офф никак не повлияет, потому что занимается им совсем другая компания.

В сети давно ходят слухи о разработке новой игры серии Metro. Последняя часть Metro Exodus вышла почти 5 лет назад. Длительное время украинская студия 4A Games хранила молчание и не посещала крупных игровых мероприятий, а после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году была вынуждена переосмыслить историю следующей части франшизы.

В прошлом году Том Хендерсон, один из самых надежных инсайдеров в игровой индустрии, рассказывал о Metro 4: игру уже якобы можно пройти от начала и до конца, а геймплей создан по канонам предыдущих частей и включает перестрелки, элементы скрытности, улучшение оружия, сбор ресурсов и прочее.

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