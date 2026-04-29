'Понятия не имеет, о чем говорит': Трамп резко обрушился на Мерца из-за Ирана

Президент США заявил, что канцлер Германии "не понимает, о чем говорит".

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который якобы допустил возможность обладания Ираном ядерным оружием. В своей социальной сети Truth Social Трамп заявил, что такие высказывания являются опасными и необоснованными.

"Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Иран может обладать ядерным оружием. Он понятия не имеет, о чем говорит! Если бы Иран обладал ядерным оружием, весь мир оказался бы в заложниках", – написал Трамп.

Он также добавил, что в настоящее время США проводят в отношении Ирана политику, которую, по его словам, должны были реализовать еще раньше другие страны и президенты.

Отдельно Трамп раскритиковал экономическое положение Германии, заявив, что страна "очень плохо справляется как в экономическом, так и в других аспектах".

Что предшествовало

Конфликт в заявлениях возник после выступления Мерца в гимназии имени Карла Великого в Марсберге, где он раскритиковал действия США на Ближнем Востоке, заявив, что у Вашингтона нет четкой стратегии в отношении Ирана, а иранское руководство, по его словам, "унижает США".

"Иранцы, очевидно, очень искусно ведут переговоры, или, скорее, очень искусно не ведут переговоры, позволяя американцам приезжать в Исламабад, а затем снова уезжать безрезультатно. Вся нация унижена иранским руководством", – заявил канцлер.

