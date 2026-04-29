Синоптик Диденко назвала точную дату потепления в Украине, но есть нюанс

В конце недели в ряде областей снова станет холоднее.

Холодная погода, которая сейчас установилась в Украине, продлится еще несколько дней. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

"Пока что в Украине еще будет холодная погода", – говорит эксперт по погоде.

В частности, сегодня в большинстве областей температура составит всего +7...+10 градусов, только на юге и юго-востоке воздух прогреется до +9...+13.

Видео дня

По прогнозу Натальи Диденко, потепления в Украине стоит ждать уже в ближайшие выходные.

"В субботу-воскресенье потеплеет до +12...+16 градусов", – порадовала она прогнозом.

Однако и здесь есть нюанс. В воскресенье, 3 мая, в южной части Украины из-за дождей снова похолодает до +8...+11 градусов.

Погода в апреле – действительно ли она аномальная в этом году?

Нынешний апрель имеет все шансы войти в число самых холодных за последние три десятилетия, однако ничего аномального в погоде пока нет. Об этом рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его данным, украинцы и раньше сталкивались с заморозками и снегом в апреле. В частности, даже в прошлом году 11 апреля в Чигирине на метеоплощадке лежал 5-сантиметровый слой снега.

Синоптик отмечает, что апрель – переходный месяц к теплому сезону, поэтому вторжения холода, заморозки и температурные колебания ему присущи.

