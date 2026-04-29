Ученые обнаружили останки 6-метрового хищника, который жил 150 миллионов лет назад

Исследователи обнаружили останки огромного морского рептилия, который достигал в длину более 6 метров и терроризировал моря более 150 млн лет назад. К такому выводу пришли благодаря окаменелости животного, которое, скорее всего, жило, имея много травм. Об этом пишет The Independent.

"Ихтиозавр, принадлежащий к роду Temnodontosaurus, был найден в глиняном карьере Мистельгау недалеко от Байройта в Германии, который хорошо известен своими хорошо сохранившимися морскими окаменелостями", - отмечается в материале.

Это животное напоминало современных дельфинов и имело длину более 6,5 метров.

Во время недавних раскопок ученые нашли несколько частей его скелета, включая фрагменты черепа и нижней челюсти, плечевого пояса, передних плавников, позвоночника и более 100 зубов, благодаря чему удалось детально изучить его анатомическое строение.

"Наша окаменелость темнодонтозавра является одной из самых молодых находок этого рода ихтиозавров на сегодняшний день. До сих пор представители этого рода были известны преимущественно из более старых геологических слоев", - отметила Ульрике Альберт, автор исследования, опубликованного в журнале Zitteliana.

В то же время палеонтолог из Баварской государственной коллекции естественной истории добавила:

"Находка из Мистельгау теперь показывает, что эти крупные морские рептилии выжили в Юго-Западном немецком бассейне дольше, чем было задокументировано ранее".

Однако из-за отсутствия полного экземпляра ученые не решились на уверенную классификацию на уровне вида.

Эта окаменелость имела много примечательных особенностей, а именно изменения в строении скелета, которые, скорее всего, были вызваны травмами.

Ученые считают, что некоторые из этих изменений могли повлиять на плечевые и челюстные суставы рептилии и усложнить ей жизнь.

"Патологии, в первую очередь затрагивавшие грудной пояс и нижнечелюстной сустав, вероятно, повлияли на поведение животного во время охоты и питания, что привело к стиранию зубов и появлению гастролитов", - отметили они в исследовании.

Известно, что гастролиты - это небольшие камешки, найденные в желудках доисторических рептилий, которые они глотали, чтобы облегчить измельчение и переваривание пищи. По словам исследователей, они очень редки у ихтиозавров, таких как Темнодонтозавр.

Ученые предполагают, что окаменелость животного, вероятно, была вынуждена изменить свой рацион, чтобы выжить после полученных травм.

"Травмы, вероятно, значительно ограничивали способность животного ловить добычу. О том, что оно все же выжило, свидетельствуют, среди прочего, сильно изношенные зубы и гастролиты, которые мы смогли идентифицировать в брюшной области", - подчеркнул еще один автор исследования Стефан Эггмайер.

Ранее в Швейцарии археологи обнаружили римский хлеб, которому 2000 лет. Отмечается, что предполагаемая "выпечка" имеет примерно 10 см в ширину и 3 см в толщину и, скорее всего, является разновидностью плоского хлеба.

Также сообщалось, что ученые "оживили" древнее существо возрастом 24 тысячи лет, которое смогло размножиться. По их словам, этот организм является коловерткой - крошечным многоклеточным животным, которое часто встречается в пресноводных средах и известно своей необычной выносливостью.

Вас также могут заинтересовать новости: