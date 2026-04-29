Доходы 'Укрзализныци' от продажи металлолома в этом году уже превысили прошлогодние, - нардеп

В январе-апреле 2026 года "Укрзализныця" получила от продажи лома черных металлов больше доходов, чем за весь 2025 год, сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"Усилия правительства по наведению порядка на рынке лома дают результат. Один из них – "Укрзализныця" наконец-то наращивает собственные доходы от продажи этого сырья. За 4 месяца 2026 года она получила от продажи лома черных металлов больше доходов, чем за весь 2025 год. В частности, по состоянию на 28 апреля УЗ реализовала 69,7 тыс. т металлолома на общую сумму 439,9 млн грн. Это соответственно на 16,7% и на 10% превышает годовые показатели 2025 года", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, 100% проданного лома приобретено для нужд внутренней переработки на металлургических и литейных предприятиях, а полученные средства "Укрзализныця" направляет на обновление подвижного состава и улучшение финансового состояния.

Дмитрий Кисилевский также отметил, что рост продаж лома "Укрзализныцей" произошел под действием двух факторов. "Во-первых, правительство ввело нулевую экспортную квоту на лом. Это устранило любую неопределенность в отношении государственной политики на рынке этого сырья и прекратило спекуляции трейдеров. В прошлом году, когда лом массово экспортировался, УЗ не выполнила план реализации и не получила запланированные средства. В этом году – продает и получает", – подчеркнул он.

"Во-вторых, руководство "Укрзализныци" начало наводить порядок в аукционах. Они стали более прозрачными и понятными. Также прекратилась абсурдная для железной дороги политика отгрузки лома автомобилями – УЗ вернулась к отгрузке железнодорожными вагонами. Это не только понятно для покупателей, но и выгодно для УЗ, ведь грузовой тариф является доходом железной дороги", – констатировал нардеп.

По словам Дмитрия Кисилевского, продажа лома – важный резерв для улучшения финансового состояния УЗ и одновременно запуск производственных цепочек металлургов, которые, в свою очередь, будут создавать дополнительный грузопоток. "Ограничение вывоза сырья и его направление на нужды перерабатывающей промышленности – здравый смысл и важный приоритет политики развития украинских производителей "Сделано в Украине", – написал заместитель председателя комитета Рады по вопросам экономического развития.

