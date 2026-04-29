Украину разогреет до +22°: синоптик рассказал, когда придет долгожданное тепло

Холодная погода продлится ещё недолго.

Вскоре долгожданное весеннее тепло вернется в Украину – температура поднимется до +20° и даже +22°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

Погода 30 апреля

В конце апреля в большинстве областей, кроме западной части, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и мелкий град. Ветер 5–10 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью будет колебаться в диапазоне +1…+6 °С, в северных и западных областях заморозки в воздухе 0…-3 °С. Днем воздух прогреется до +10…+15 °С.

Погода 1 мая

Ночью на крайнем западе страны, а днем также в северных, восточных и местами центральных областях ожидаются небольшие, временами умеренные дожди. Ветер останется 5 – 10 м/с. Температура ночью +2…+7 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-3 °С. Днем по всей стране воздух прогреется до +10...+16 °С.

Погода 2 мая

В субботу по всей Украине будет устойчивая погода без осадков. Лишь днем на востоке и в Приазовье возможен небольшой дождь. Ветер 5–10 м/с. Ночью +2…+7 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-3 °С. Днем потеплеет до +12…+17 °С, только в северо-восточных регионах будет около +10 °С.

Погода 3 мая

В конце недели в Украине будет преобладать малооблачная погода без осадков. Только днем в Приазовье и Крыму пройдут дожди. Ветер так и останется 5–10 м/с. Температура ночью +2…+7 °С, на поверхности почвы местами будут заморозки 0…-3 °С. Днем потеплеет до +15…+20 °С, а на крайнем западе прогреется до +22 °С.

Потепление в Украине

О том, что в конце недели в Украине станет теплее, говорит и известная синоптик Наталья Диденко. Однако, по ее словам, 3 мая в южной части Украины из-за дождей снова похолодает до +8...+11 градусов.

