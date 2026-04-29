КНДР испытала новый эсминец: действительно ли он способен конкурировать с кораблями США

Во время испытаний на борту находился и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Северная Корея имеет одну из крупнейших сухопутных армий в мире. Однако военно-морские силы страны никогда не были в лидерах – они занимают 23-е место среди военно-морских сил мира.

Как сообщает ресурс Slash Gear, большую часть флота КНДР составляют прибрежные патрульные корабли. Но у страны также есть тактические атомные подводные лодки. Сейчас государство стремится усилить свой флот и построило первый корабль в серии эсминцев класса "Чо Хён" (Choe Hyon) с одноименным названием. Второй корабль – "Канг Кон" (Kang Kon) – был спущен на воду в июне 2025 года.

В апреле 2026 года была завершена серия ракетных испытаний корабля, которые продемонстрировали его серьезную огневую мощь. Во время испытаний на борту присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

"По крайней мере на бумаге продемонстрированные возможности заставили некоторых наблюдателей предположить, что этот корабль может составить конкуренцию современным западным эсминцам, в частности американским кораблям класса ""ерк". Однако к таким утверждениям следует относиться с определенной долей скептицизма", – добавляет автор.

Эсминец КНДР класса "Чо Хён" – что известно о корабле

Во время испытаний корабль осуществил три пробных пуска противокорабельных ракет и дважды запускал крылатые ракеты. Сообщается, что все они попали в цель с безупречной точностью, поэтому, очевидно, эсминец имеет современную и интегрированную систему управления вооружением.

Валовая вместимость корабля, как считается, составляет около 5 000 тонн. В то же время водоизмещение американских кораблей класса "Берк" колеблется от 8 230 до 9 700 тонн, поэтому здесь преимущество за эсминцами США.

Основным оружием обоих кораблей являются ракеты – корабли класса "Берк" имеют 96 вертикальных пусковых установок, тогда как корабли класса "Чо Хён" имеют 74 пусковые установки. Но некоторые северокорейские пусковые установки достаточно большие, чтобы нести баллистические ракеты. Американские эсминцы такой возможности не имеют.

Системы северокорейского корабля, похоже, больше ориентированы на борьбу с морским флотом. Американские корабли больше ориентированы на противодействие угрозам с воздуха.

Но учитывая, что большая часть информации о корабле поступает от государственных СМИ КНДР, есть причины относиться к этим данным с осторожностью. Заявления о "сверхточных ударах" трудно проверить независимо, подчеркивает автор. Поэтому, в конечном итоге, предположения о том, что северокорейские эсминцы могут составить конкуренцию американским кораблям, остаются лишь предположениями.

