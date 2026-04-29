Цены на медь переписали на фоне длительных выходных в Китае: сколько стоит металл

Цены на медь в среду, 29 апреля, выросли. Некоторые покупатели в Китае пополняли запасы в преддверии длительных выходных, хотя опасения относительно мирового экономического роста сохранялись из-за отсутствия каких-либо признаков завершения конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

"Китайские производители пополняют запасы перед началом праздничных выходных в честь Дня труда в пятницу, что способствует росту цен на медь", – отметила аналитик компании Shouhe Asset Management Co Гао Инь.

По ее словам, участники рынка увидели возможность для покупок, потому что цены на металл за предыдущие четыре торговые сессии упали почти на 3%.

В свою очередь аналитик Cofco Futures Co. Сю Ванцю отметил, что масштабные меры китайских властей по борьбе с фальсификацией счетов-фактур могут привести к сокращению торговли медью на спотовом рынке и замедлению сокращения запасов на крупнейшем в мире рынке металлов.

Рынок продолжает уделять особое внимание перспективам конфликта с Ираном: как сообщает Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поручил помощникам подготовиться к длительной морской блокаде, чтобы оказать давление на Тегеран. Это продлит перебои с поставками энергоресурсов и алюминия через Ормузский пролив, что вызывает опасения относительно роста мировой экономики и инфляции.

На Лондонской бирже металлов (LME) цена на медь выросла на 0,7% до 13 127 долларов за тонну по состоянию на 07:14 по киевскому времени. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 13,13 доллара.

24 апреля цены на медь снижались и потянули за собой другие цветные металлы.

При этом 27 апреля цены на никель поднялись до максимального дневного уровня за почти два года на фоне сокращения квот на добычу в Индонезии и глобального дефицита серы.

Вас также могут заинтересовать новости: