Атаки на Туапсе: эксперт рассказал, в каком состоянии сейчас находится российская ПВО

Украинские военные продолжают наносить удары по нефтеперерабатывающему заводу в российском городе Туапсе. Как отметил президент центра глобалистики "Стратегия-XXI" Михаил Гончар в эфире "Громадского радио", в этом районе остались только мобильные огневые группы, оснащенные крупнокалиберными пулеметами, поэтому ПВО не может справиться с такими атаками.

Он напомнил, что ранее ВСУ атаковали российские радиолокационные станции в оккупированном Крыму и на черноморском побережье, где находится город Туапсе. По словам эксперта, радиолокационные станции являются "глазами" противовоздушной обороны, ведь именно они видят цели.

По мнению Гончара, из-за уничтожения РЛС российской ПВО сложнее обнаруживать украинские беспилотники.

Эксперт подчеркнул, что в результате одной из украинских атак по Туапсинскому НПЗ было 10 попаданий. Он считает, что это говорит о неэффективности противовоздушной обороны, ближний эшелон которой преодолели украинские дроны.

По словам Гончара, в первую очередь Туапсинский НПЗ ориентирован на экспорт.

"И лишь недавно часть нефтепродуктов, которую он производил, отправлялась на внутренний рынок, в частности - в южные регионы РФ. Таким образом, российским властям придется брать топливо с других НПЗ, а они тоже ранее подвергались ударам и работают не на полную мощность", - цитирует издание слова эксперта.

Как писал УНИАН, из-за удара по Туапсе дым от пожара растянулся на сотни километров. В частности, дым накрыл как минимум три крупных города страны-агрессора. Облако дошло до Майкопа, Ставрополя и Армавира.

"Пожар на нефтебазе в Туапсе приобрел такой масштаб, что его последствия можно увидеть из космоса даже с помощью аппаратуры, не предназначенной для этого", - сообщило NV.

В то же время в Кремле сделали заявление относительно ударов по нефтебазе в Туапсе. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные удары Сил обороны Украины увеличивают дефицит нефти на рынках.

"Ведется напряженная работа по недопущению ударов киевского режима по территории РФ", - цитирует его ТАСС.

