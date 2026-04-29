Трамп приказал готовиться к масштабной блокаде Ирана, – СМИ

Дональд Трамп приказал своим помощникам готовиться к длительной и изнурительной блокаде Ирана. Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников, такое решение было озвучено во время последних совещаний в Ситуационной комнате.

По имеющимся данным, американский президент решил окончательно перекрыть "кислород" иранской экономике. В частности, речь идет о полном запрете судоходства в иранские порты, что фактически остановит экспорт нефти.

По мнению Трампа, возобновление бомбардировок или уход из конфликта – несут больший риск, чем поддержка блокады.

Напомним, из-за атак и блокировки Ормузского пролива мир получил удар по главной "артерии" нефти и газа, поэтому резко взлетели цены на топливо, удобрения и логистику.

В результате начался цепной хаос: в Азии заводы сокращают производство, авиакомпании сокращают рейсы из-за дорогого авиатоплива, а страны готовятся к подорожанию продуктов в конце года. Даже товары, о которых не подумаешь – от микрочипов до алюминия и гелия – попали под дефицит.

Иран попытался подойти с другой стороны и предложил США новую сделку: сначала открыть Ормузский пролив, снять морскую блокаду и прекратить боевые действия, а уже потом отложить сложные переговоры по ядерной программе на потом.

По логике государства, ядерный вопрос сейчас слишком токсичен и тормозит любую договоренность, поэтому Тегеран хочет сначала устранить самый большой пожар – кризис вокруг нефти и судоходства.

В свою очередь, Трамп уже отреагировал на новое предложение. Он сообщил своим советникам, что он недоволен им.

