В мире впервые насекомым предоставили права, и теперь они могут 'обращаться в суд'

Пчелы без жала получили статус субъектов права в Перу.

В мировой практике экологического права произошел беспрецедентный шаг: в Перу на местном уровне официально признали юридические права насекомых. Речь идет о пчелах без жала (Meliponini), которые теперь получили статус субъектов права, пишет ECO News.

Как отмечается, муниципалитеты Сатипо и Наута в Перу приняли постановления, признающие этих важных опылителей юридическими субъектами с правом существовать, процветать и быть защищенными в суде. Это первый случай в мире, когда вид насекомых получает такой правовой статус.

Эти местные нормы дополнили реформу 2024 года, принятую Конгрессом Республики Перу, которая предоставила пчелам официальную государственную защиту как части биологического наследия страны.

Экологическое значение пчел без жала в Амазонии

По оценкам исследователей, примерно половина из около 500 известных видов пчел, которые не жалят, обитает в Амазонском регионе, и они помогают опылять около 80% тропических растений, включая какао, кофе, авокадо и многие дикие фрукты.

Только в Перу ученые зафиксировали не менее 175 местных видов пчел без жала, и это, вероятно, заниженная оценка реального разнообразия.

Правовая защита как стратегия сохранения

В практическом смысле постановления Сатипо и Наути читаются почти как небольшая хартия прав для пчел. Документы признают их право на существование и процветание, поддержание здоровых популяций, жизнь в чистой и нетронутой среде с экологически стабильными климатическими условиями, восстановление природных циклов и получение юридического представительства, если загрязнение, вырубка лесов или новые проекты угрожают их выживанию.

Любая компания, учреждение или лицо, наносящее ущерб их колониям, теперь может быть привлечено к суду от имени пчел, причем суды обязаны учитывать не только человеческие потери, но и ущерб для вида и самого леса.

Традиционные знания и современная наука

Эта инициатива возникла тогда, когда химика-биолога Розу Васкес Эспиносу и ее команду из Amazon Research Internacional попросили проанализировать мед, который коренные семьи использовали в качестве лекарства в самые тяжелые месяцы пандемии.

Образцы показали наличие сотен биологически активных молекул с антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, подтвердив то, что местные целители утверждали на протяжении поколений.

Впоследствии исследователи вместе со старейшинами коренных народов нанесли на карту колонии пчел на обширных территориях леса и показали, как численность пчел уменьшается там, где исчезают старые деревья и разнообразная растительность.

Для народов ашанинка и кукама-кукамирия пчелы вплетены в истории, песни и обряды – их не воспринимают как обычных животных. Как объясняет лидер ашанинка Апу Сесар Рамос, в пчелах без жала живет традиционное знание, переданное от предков и неразрывно связанное с тропическим лесом.

Роль Центра права Земли

Юридические эксперты Центра права Земли помогли преобразовать это сочетание науки и традиционных знаний в язык прав. Констанца Прието описывает результат как "переломный момент в наших отношениях с природой", который делает пчел без жала видимыми "субъектами права", а не невидимыми поставщиками услуг.

Угрозы популяциям пчел

Актуальность проблемы очевидна на местах. По всей Амазонии пчелы находятся под давлением вырубки лесов, преобразования земель под пастбища и сельское хозяйство, интенсивного использования пестицидов, климатических изменений и конкуренции с африканизированными медоносными пчелами, которые более агрессивны и могут захватывать места гнездования.

Старейшины, которые раньше тратили полчаса, чтобы найти улей, теперь сообщают, что могут ходить часами без какой-либо гарантии найти хотя бы один.

Стратегия сохранения насекомых

Признавая пчел носителями прав, Сатипо и Наута обязаны переходить от слов к делам. Постановления предусматривают конкретные меры: восстановление лесов в деградированных районах, строгий контроль пестицидов и гербицидов, восстановление местной флоры, планы адаптации к климатическим изменениям и поддержку постоянного научного мониторинга.

Они также предоставляют общинам юридический инструмент для обжалования проектов, которые могут отравить или вытеснить колонии – от строительства дорог до создания новых плантаций.

Как отмечается, предоставление пчелам, которые не жалят, юридического статуса само по себе не спасет Амазонию. Но это меняет правовой фокус, обращая внимание на маленьких тружеников, которые поддерживают леса и продовольственные системы, и побуждает правительства других стран переосмыслить роль природы не только как ресурса, но и как полноценного участника правовых отношений.

Ранее УНИАН писал, что в Одесской области заметили облака из миллиардов комаров-звонков. Это одни из самых массовых насекомых национального парка "Тузловские лиманы". Появляются обычно вечером, особенно в безветренную погоду. Ветер мешает комарам собираться в облака, которые иногда достигают огромных размеров, и поэтому кажется, что в ветреную погоду комаров меньше, рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

На самом деле их количество не зависит ни от направления ветра, ни от его наличия вообще, добавляет Русев. Он подчеркивает, что людям не стоит пугаться количества таких комаров – малыши с пушистыми усиками "миролюбивы". В отличие от своих "собратьев" – назойливых комаров – звонцы кусаться не могут.

